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Spor

Dünya Motokros Şampiyonası'nın değerlendirme toplantısı yapıldı

Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA) Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası ile ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı

12 Eylül 2018 18:30

Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA)

Afyonkarahisar\'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası ile ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı.
Çırağan Sarayı\'nda gerçekleştirilen toplantıya Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar katıldı.
Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, kurdukları hayallerin peşinden koşarak bu başarıyı yakaladıklarını belirtirken, destekleri için de Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban\'a teşekkürlerini iletti.
Türkiye\'nin hangi alanda gücü yetiyorsa o alanda ön planda olmanın mücadelesi içerisinde olduklarını vurgulayan Burhanettin Çoban, \"Bizim şehrimizden çok vatanımıza sevdamız var. Ülkemizi dünyadaki hangi alana gücümüz yetiyorsa onda öne çıkarmanın mücadelesine girdik\" ifadelerini kullandı.
Dünya Motokros Şampiyonası ile ilgili yapılan toplantının ardından plaket takdimi gerçekleştirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Değerlendirme sunumu
- Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban\'ın açıklamaları
- Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar\'ın açıklamaları
- Plaket takdimi

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