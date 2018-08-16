Dünya Motokros Şampiyonası'nda öğrenciler görev alacak

Satılmış AKKAŞ / AFYONKARAHİSAR,(DHA) - AFYONKARAHİSAR\'da, 30 Ağustos- 2 Eylül tarihleri arasında yapılacak \'Dünya Motokros Şampiyonası\'nda görev alacak üniversite öğrencileri şampiyonanın yapılacağı parkur ve festival alanında eğitim aldı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) İngilizce İşletme Bölümü öğrencilerinden oluşan 50 kişilik ekip, Dünya Motokros Şampiyonasında görev alacak. Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke tarafından öğrencilere görevleri hakkında bilgi verildi.

ORGANİZASYONUN HER BİR YERİNDE GÖREV ALACAKLAR

\'Dünya Afyonkarahisar\'da Buluşuyor\' sloganıyla yola çıkıldığını kaydeden TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, şampiyona öncesi çalışmaların büyük bir hızla sürdüğüne dikkat çekti. Şampiyonada görev alacak üniversite öğrencilerine bilgiler verdiğini belirten Akülke, \"Öncelikle AKÜ Rektörü Mustafa Solak\'a teşekkür ediyorum. Öğrenci arkadaşlarım İngilizce İşletme Bölümünde eğitim görüyorlar. Arkadaşlar bu organizasyonda ciddi görev yapacaklar. Kapı girişinden tutun, etkinlik alanına kadar her yerde görev alacaklar. Onlarla çok iyi işlere önümüzdeki dönemlerde imza atacağımıza inanıyorum. Ama en önemlisi onlara da katkı sağlayacak. Hem hayat, hem iş, hem de sivil hayatlarında dünya şampiyonası organizasyonunda olma ve o organizasyonu götüren birey olma özelliğine kavuşacaklar\" dedi.

KEYİFLİ ALACAĞIMIZ BİR GÖREV OLACAK

Dünya Motokros Şampiyonasında görev alacakları için heyecanlı olduklarını vurgulayan AKÜ İngilizce İşletme 4\'üncü sınıf öğrencisi Furkan Çetin, keyifli 3 gün geçireceklerini ifade etti. Çetin, \"Burada gerek organizasyon gerekse yerli ve yabancı turistlerle ile yakından ilgilenerek onlara yardımcı olmaya çalışacağız. Kendimiz içinde bir değişiklik olacağını düşünüyorum. İngilizcemize de katkı sunacak. Bu şampiyonada olmak bizim için gurur verici. Keyif alacağımızı düşünüyoruz arkadaşlarla\" dedi.

BENİM İÇİN GURUR VERİCİ BİR GÖREV

Şampiyonada yer almanın CV\'lerine büyük katkı sağlayacağını ifade eden 3\'üncü sınıf öğrencisi Keziban Akgül ise önemli bir organizasyonda bulunmanın gurur verici olduğunu dile getirdi.

Şampiyona; Afyon Motosiklet Festivali ile 30 Ağustos tarihinde etkinlik ve konserlerle başlayacak. Jet ski, rodeo, tırmanma duvarı, zipline, playboard, curling, folklor, çocuk etkinlikleri, yerel el sanatları, klasik araba sergisi, dünya müzik etkinlikleri, trambolin, canlı langırt, çocuk motosiklet eğitimi, geleneksel sokak oyunları, konserler, mini golf ve mini ATV turlarının da gerçekleştirileceği Dünya Motokros Şampiyonası\'na 1500 yarışçı katılacak. Şampiyonayı 30 bine yakın yarış severin canlı izlemesi bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Parkur\'da iş makineleri çalışırken

-Öğrenciler parkur alanına gelirken

-Öğrenciler parkur alanını incelerken

-Asbaşkan Akülke, öğrencilere bilgiler verirken

-Öğrencilerden detay

-Öğrenci Furkan Çetin röp

-Öğrenci Keziban Akgül röp

-Akülke röp

-Öğrenciler ve Akülke birlikte slogan atarken