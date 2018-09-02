Dünya Motokros Şampiyonası sona erdi

MX2\'de Letonyalı Pauls Jonass 1\'inci oldu

MXGP\'de Hollandalı Jeffery Herlings lider

Mustafa AKIN - Satılmış AKKAŞ / Afyonkarahisar,(DHA)

Afyonkarahisar\'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası\'nın (MXGP) 18\'inci etap yarışları tamamlandı.

800 bin metrekarelik alana inşa edilen pistte 36 ülkeden 80 sporcunun katılımı ile organize edilen Dünya Motokros Şampiyonası, bugün yapılan MX2 ve MXGP yarışları ile sona erdi. 2 kategoride de dereceye giren sporculara düzenlenen tören ile ödülleri verildi.

MX2 KATEGORİSİNDE LİDER PAULS JONASS

MX2 kategorisinde 1\'inci Red Bull KTM\'den Letonyalı Pauls Jonass, 2\'nci Rockstar Energy Husqvarna\'dan Danimarkalı Thomas Kjer Olsen, 3\'üncü Rockstar Energy Husqvarna\'dan ABD\'li Thomas Covington olurken Türk sporculardan Mustafa Çetin 18\'inci, Yasin Karaböce 19\'uncu, Furkan Valimaki 20\'nci, Emircan Şenkalaycı ise 22\'nci oldu. Yarış sonrası düzenlenen törende Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, AK Parti Sakarya Milletvekili dünya şampiyonu eski motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Başkanı Wolfgang Srb ve Gençlik ve Spor Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altunsoy dereceye girenlere ödüllerini takdim etti.

Öte yandan genel klasmanda lider olan Red Bull KTM\'den Jorge Prado Garcia\'ya kırmızı plaka verildi.

MXGP\'DE 1\'İNCİ JEFFERY HERLİNGS

MXGP kategorisinde ise 1\'inci Red Bull KTM\'den Hollandalı sporcu Jeffery Herlings, 2\'nci Team HRC\'den Slovenyalı Tim Gajser, 3\'üncülü ise Monster Energy Kawasaki\'den Belçikalı Clement Desalle elde etti. MXGP kategorisinde mücadele eden Türk sporculardan Batuhan Demiryol 18\'inci, Galip Alp Baysan 19\'uncu, Şakir Şenkalaycı 21\'inciliğe yerleşti.

Yarış sonrası düzenlenen törende Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu derece giren sporculara ödüllerini takdim etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ödül töreninden görüntüler

-Genel detaylar

(FOTOĞRAFLI)