Dünya Motokros Şampiyonası heyecanı Afyonkarahisar'da yaşanacak

Satılmış AKKAŞ / AFYONKARAHİSAR, (DHA)

Afyonkarahisar, 1-2 Eylül tarihlerinde dünyanın en gözde yarışlarından Dünya Motokros Şampiyonası\'na ev sahipliği yapacak. 36 ülkeden 80 sporcunun mücadele edeceği yarış için hazırlıklar tamamlanma aşamasına geldi. Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, \"8 aylık süreç içerisinde Dünya Motokros Şampiyonası\'nın standardına ve dünyanın en iyi motokros parkuruna sahip hale geldik\" dedi.

Dünyanın en gözde spor yarışları arasında yer alan ve izleyici ortalamasında en favori 10 branş arasında bulunan Dünya Motokros Şampiyonası\'nın (MXGP) 18\'inci ayağı, Afyonkarahisar\'da 800 bin metrekarelik alana inşa edilen pistte 1-2 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Uluslararası Motosiklet Federasyonu\'nun (FIM) en önemli organizasyonları arasında yer alan Dünya Motokros Şampiyonası\'nda 80 pilot, dünyaca ünlü markalar ve takımları adına mücadele verecek. Arjantin, Hollanda, İspanya, İtalya, Portekiz, Rusya, Letonya, Almanya, İngiltere, Fransa, Endonezya, Çekya, Belçika, İsviçre, Bulgaristan ve ABD gibi ülkelerde düzenlenen şampiyona, dünyanın 180 ülkesinde yaklaşık 20 yayıncı tarafından 1.4 milyar kişilik izleyici potansiyeline ulaşıyor. Türkiye\'nin 1 dakikalık tanıtımının tüm dünya televizyonlarında yer alacağı şampiyona, yaklaşık 100 yabancı basın mensubu tarafından dünya medyasına aktarılacak.

ŞAMPİYONAYA, FESTİVAL BİR RENK KATACAK

Yarışlara başta Türkiye\'nin birçok şehrinden motosiklet ve yarış severin katılması beklenirken, yaklaşık 5 bin yabancı izleyicinin de Afyonkarahisar\'da misafir edilmesi hedefleniyor. Diğer yandan organizasyonla aynı tarihlerde etkinlik alanında \'Afyon Motosiklet Festivali\' de seyircilere Türk kültürünü tanıtırken, farklı aktivitelerle katılımcılara eğlence alternatifleri sunulacak. 31 Ağustos Demir Demirkan, 1 Eylül Ceza ve 2 Eylül Athena konserlerinin yanı sıra mini golf, tırmanma duvarı, zipline, sujeti- flyboard gösterisi, canlı langırt, çocuk motosiklet eğitimi, çocuk ATV eğitimi, sokak oyunları etkinlikleri, korku evi, motosiklet araba sergisi, yerel el sanatları, çekme basket, Amerikan futbolu, rugby eğitimi ve dijital-simülatör yarış oyunları yer alacak.

Motokros GP yarışlarının yeni yıldızı Hollandalı Jeffrey Herlings (24), genel klasmanda 783 puanla ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada ise İtalyan Antonio Cairoli (32) bulunuyor. 2014 ve 2017\'nin şampiyonu Cairoli 710 puanla Herlings\'i takip ediyor. Şampiyonada 7 Türk Motokros yarışçısı Wild Card sayesinde pistte boy gösterecek. Şakir Şenkalaycı, Galip Baysan, Batuhan Demiryol MXGP\'de, Mustafa Çetin, Emircan Şenkalaycı, Yasin Karaböce ve Furkan Valimaki ise MX2\'de yarışacak.

\"YÜZDE 90 ORANINDA HAZIRIZ\"

TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, Dünya Motokros Şampiyonası öncesi son hazırlıkların sürdüğünü söyledi. Şu an için yüzde 90 oranında hazır olduklarını aktaran Akülke, takımların da Kapıkule Sınır Kapısı\'ndan giriş yapmaya başladığını vurguladı. Akülke, \"İlk takım bu akşam Afyonkarahisar\'da olacak. Tüm hazırlıklarımız tamam. Artık temizlik aşamasına geçtik. Ufak tefek detaylar var. Yarın sabah itibariyle her şey hazır olacak. Yeni bir promoter (destekçi) şirketin yapılanması başlayacak ve o da cuma gününe kadar sürecek. Cuma gününden sonra Dünya Motokros Şampiyonası\'nın resmi programına geçilecek. Cumartesi günü saat 10.00 itibariyle resmi antrenmanlar, 12.00\'den sonra yine resmi antrenmanlar ve saat 15.00\'ten itibaren de pazar günü yarışın finali için sıralama turları yapılacak. Bu sıralama turuna göre sporcular, hangi sıradan yer alacakları belirlenecek\" dedi.

36 ÜLKEDEN 80 SPORCU YARIŞLAR İÇİN GELİYOR

Dünya Motokros Şampiyonası\'nın yapılacağı sahada 3 yıllık bir emek olduğunu fakat şampiyona standartları için yaklaşık 8 aydır çalıştıklarını vurgulayan Akülke, \"8 aylık süreç içerisinde Dünya Motokros Şampiyonası\'nın standardına ve dünyanın en iyi motokros parkuruna sahip haline geldik. Şampiyonaya 36 ülkeden 80 sporcu buraya katılacak. Tüm Avrupa ülkelerinden, ABD\'den ve farklı kıtalardan sporcu arkadaşlarımız var. Sporcular da dün itibariyle sosyal medyadan Türkiye ile ilgili mesajları dönmeye başladı\" diye konuştu.

\'HERKESİ TÜRK BAYRAKLARIYLA AFYON\'A BEKLİYORUZ\'

Dünya Motokros Şampiyonası\'nın büyük emeklerle hazırlandığını vurgulayan TMF Asbaşkanı Akülke, açıklamalarına şöyle sürdürdü:

\"Türkiye Motosiklet Federasyonu, Afyonkarahisar Belediyesi, yüzlerce belediye ve federasyon çalışanı, yerelde yerel basın ve yerel televizyon kanalları ve ulusal medya gerçekten bir bütünlük sergilendi. Bugüne kadar inanılmaz bir emekle geldi. Burada emeği geçen başta Afyonkarahisar Belediyesi olmak üzere Valiliğimize ve herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Büyük bir emek var. Tüm izleyicileri ve Türkiye\'yi Afyonkarahisar\'a bekliyorum. Çünkü 186 ülkede yayınlanacak bu şampiyona Türkiye için çok önemli. Herkesi Türk bayraklarıyla Afyonkarahisar\'a bekliyoruz.\"

\'DÜNYAYA ÇOK GÜÇLÜ BİR MESAJ VERECEĞİZ\'

Dünyanın gözünün şampiyonadan dolayı Afyonkarahisar\'da olacağına da işaret eden Akülke, \"Bunun nedeni ise ülkemizin yaşatıldığı durumlar. Biz burada izleyiciler ve bu organizasyon da dünyaya çok güçlü bir mesajla çok daha güçlü Türkiye ile görüneceğiz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Şampiyona girişinde çalışan görevlilerden detay

-Şampiyona alanından detay

-Parkurlardan detay

-Parkurlarda temizlik çalışması yapan görevlilerden detay

-Genel detay

-Asbaşkanı Akülke\'den detay

-Akülke ile röp

(FOTOĞRAFLI)