Dünya Motokros Şampiyonası engellileri vatandaşları da kucaklayacak

Mahmut Nedim Akülke: \"Onların katılabildiği ve keyif alabilecekleri etkinliklerin sayısını arttırmalıyız\"

İSTANBUL,(DHA)

Afyonkarahisar\'da gerçekleşecek olan Dünya Motokros Şampiyonası\'nda (MXGP) engelli yarış severler için düzenlemeler yapıldı. Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, engellilerin gelip rahat yarış izleyebilecekleri bir ortam oluşturduklarını belirtti.

\"Spor Turizmin Geleceğidir\" sloganı ile 1-2 Eylül tarihlerinde Afyonkarahisar\'da gerçekleştirilecek Dünya Motokros Şampiyonası\'nda engelli yarış severler unutulmadı. Afyonkarahisar Belediyesi\'nin katkıları ile Afyon Motor Sporları Merkezi\'nin ev sahipliği yapacağı organizasyonda engelli vatandaşlar için tribün ve özel tuvaletler yapıldı.

TÜRKİYE MOTOSİKLET FEDERASYONU ASBAŞKANI AKÜLKE: \"ONLARIN KATILABİLDİĞİ VE KEYİF ALABİLECEKLERİ ETKİNLİKLERİN SAYISINI ARTTIRMALIYIZ\"

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, \"Ülkemizde milyonlarca engelli yaşıyor ve sosyal hayatta gidebildikleri yerler maalesef çok az. Onların katılabildiği ve keyif alabilecekleri etkinliklerin sayısını arttırmalıyız. Türkiye\'de ilk kez 30 Ağustos - 02 Eylül tarihlerinde yapılacak Dünya Şampiyonası ve etkinliklerinde engelleri bir kenara koyacağız. Tribün ve tuvaletleri engelli yarış severlerimizin kullanımına göre yaptık. Engelli bireylerimizin ve ailelerinin moral motivasyonunu yükseltmek adına hem yarış hem de etkinliklerimize bütün engelli vatandaşlarımızı bekliyoruz\" şeklinde konuştu.

BİLETLERDE İNDİRİM

Etkinlik biletlerindeki indirime de değinen Akülke, \"Engelli konuklarımız organizasyon günleri Afyon Motor Sporları Merkezi girişinde yer alan karşılama ofisine kimlik ve engelli kartını ibraz ederek biletlerini yüzde elli indirimli olarak temin edebilirler. Gişe görevlisi engelli konuğun kart numarasını ve TC kimlik numarasını not ederek bileti teslim edecek. Refakatçi gereksinimi olan konuklarımız için \"refakatçi bileti\" de temin edilmektedir\" dedi.

650 bin metrekare alanda dünya standartlarında hizmet verecek tesisin çevre düzenlemesi Afyonkarahisar Belediyesi ekiplerince gerçekleştirilirken, bağlantı yollarının asfaltlama işlemi de sona erdi.

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