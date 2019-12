Dünya moda devleri İstanbul'da

Dünya moda devlerine evsahipliği yapan ''Fashionable İstanbul By Avea'' etkinliği, ikinci gününde ünlü İtalyan modacılar Gianfranco Ferre ve Salvatore Ferragamo'yu ağırladı.

Dolmabahçe Saray Alanı'nda denizin üzerine kurulan platformda gerçekleştirilen organizasyonda, feminen ve modern kadının temsilcisi Gianfranco Ferre'nin 2009-2010 sonbahar kış koleksiyonu defileyle sunuldu. Defilenin ardından podyuma çıkan Ferre, izleyenlerden büyük alkış aldı.

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış da defileyi eşi Beyhan Bağış ile birlikte izledi. Bağış, defilenin ardından gazetecilerin organizasyonla ilgili düşüncelerini sormaları üzerine, ''Bunlar, Türkiye'nin Avrupalı kimliğini ortaya koyan etkinlikler. Avrupa'nın başladığı noktada Avrupalı tasarımcıların ülkemize gelmiş olması, Türkiye'nin AB'de hakettiği yere kavuşacağının en güzel göstergesi. Ümit ederiz ki, bu tür etkinliklerle Avrupalılar da Türkiye'nin kıymetini anlayacaktır'' diye konuştu.

Modacı Yıldırım Mayruk da İstanbul'da da Avrupa'daki gibi bir hafta düzenlendiği için mutlu olduğunu ifade ederek, ''Defileyi tabii ki beğendim. Onların hepsi bir dünya devi. Böyle güzel devleri seyretmenin mutluluğunu yaşıyorum. Ferre, çok beğendiğim, takdir ettiğim bir modacı'' dedi.





Ferre'nin defilesinin ardından kokteyl verildi. Kokteylin ardından ayakkabı tarihine yön veren İtalyan tasarımcı Salvatore Ferragamo'nun defilesi gerçekleştirildi.

Defilenin sonunda podyuma çıkan Ferragamo, izleyenler tarafından büyük alkış aldı. Defileleri izleyen Fashionable İstanbul By Avea'nın ''yüzü'' olan top model Bar Rafaeli, Ferre kreasyonundan giydiği giysiyle dikkati çekti.

Rafaeli, gazetecilere yaptığı açıklamada, İstanbul'u çok beğendiğini ve koleksiyonları da güzel bulduğunu söyledi.

Jessica Stam'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü mankenin podyuma çıktığı her iki defileyi çok sayıda yabancı basın mensubu izledi.