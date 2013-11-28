'Dünya Mirası'na boru döşeyerek sahip çıkıyoruz!

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) İstanbul Şubesinin düzenlediği sempozyumda, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden Prof. Dr. Zeynep Ahunbay Bursa’dan çektiği bir fotoğrafı dinleyicilerle paylaştı. Fotoğrafa göre, Dünya Mirası adayı Bursa‘daki Yıldırım Medresesi’nin her yanı kaloriferlerle borularıyla döşenmiş durumda.

Sinem Uğurlu'nun Evrensel'de yer alan haberine göre, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası, "4. tarihi yapıların güçlendirilmesi ve geleceğe güvenle devredilmesi" sempozyumun ana fikrinde olduğu gibi, neredeyse bir açık hava müzesi olan Türkiye’nin ve özellikle de İstanbul’un tarihi yapıları yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.

Dünya Mirası adayı Bursa

İşte bu tehlikeye çarpıcı bir örnek. Sempozyumda, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden Prof. Dr. Zeynep Ahunbay Bursa’dan çektiği bir fotoğrafı dinleyicilerle paylaştı. Fotoğrafa göre Dünya Mirası adayı Bursa‘daki Yıldırım Medresesi’nin her yanı kaloriferlerle borularıyla döşenmiş durumda. Ahunbay, Yıldırım Külliyesi’ne ait bu Medrese’nin sağlık ocağı olarak kullanıldığı bilgisini verdi.

Üç gün sürecek olan sempozyum, İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezinde gerçekleşiyor. Sempozyum, kültürel varlıklarının korunmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

'Tarihi yerler rant alanına çeviriliyor'

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan İMO İstanbul Şube Başkanı Cemal Gökçe, kültür mirasları üzerindeki yok olma tehdidini hatırlattığı konuşması boyunca, ‘koruma’ya dikkat çekti. İstanbul’un “Kültür Başkenti” diye tarif edildiğini söyleyen Gökçe, buna karşılık, tarihi yerlerin koruma bilinci olmadan rant alanına çevrildiğini ifade etti. “Kentin en can alıcı yerlerine oteller, AVM’ler yapılarak kentler hedef seçilmiştir” diyen Gökçe, Haliç Tersanesi örneğini verdi. Fatih Sultan Mehmet’ten bu yana ayakta kalan Haliç Tersaneleri’nin, Haliç Port projesiyle satıldığını söyledi. Marmaray projesi kapsamında yapılan kazıları da hatırlatan Gökçe, “Kazılar İstanbul’un 2500 yıllık tarihinin 8500 yıl önceye götürdü. Ancak, Başbakan bu durumun, Marmaray’ın 4 yıl geç yapılmasına neden olduğunu söyledi. ‘Bırakmıyorlar ki, bitirelim’ dedi” diye konuştu.