Dünya mirasına 4 aday daha

T24 - Kültür ve Turizm Bakanlığı UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 4 aday için başvuru yaptı. Bergama, St. Pierre, Eşrefoğlu Camii ve Göbeklitepe için yapılan başvurunun sonucu Haziran ayında sonuçlanacak.





Kültür ve Turizm Bakanlığı, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne Bergama, St. Pierre, Eşrefoğlu Camii ve Göbeklitepe'nin de girmesi için başvuru yaptı. Esas listeye alınacak varlıkların bildirildiği "geçici liste"de, 2011 yılı itibarıyla 27 kültürel varlık bulunuyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın talimatıyla hazırlanan adaylık dosyalarıyla İzmir-Bergama, Hatay-St. Pierre, Konya-Beyşehir-Eşrefoğlu Camii ve Şanlıurfa-Göbeklitepe arkeolojik alanı merkeze iletildi.

Dünya için önemli değerler taşıdığı kabul edilerek, bulundukları ülkenin devleti tarafından korunması garanti edilen doğal ve kültürel varlıkların yer aldığı listede, Türkiye'ye ait 9, dünya genelinde toplam 878 kültürel ya da doğal varlık kayıtlı bulunuyor.

Sonuçlar, komitenin 19-29 Haziran 2011 tarihleri arasında gerçekleştireceği "Dünya Mirası Komitesi 35. Toplantısı"yla belirlenecek.