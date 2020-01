Dünya Mirası listesine aday kervansaray, 'canlı müze' olacak

Tolga YANIK-Hasan DÖNMEZ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY\'da 1229 yılında I. Alaeddin Keykubad tarafından yaptırılan Sultanhanı Kervansarayı, yaklaşık 800 yıldır dimdik ayakta duruyor. 2014 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası yedek listesine alınan ve yılda ortalama 500 bin yabancı turistin ziyaret ettiği Sultanhanı Kervansarayı, \'canlı müze\' haline getirilecek. Sultanhanı Belediye Başkanı Fahri Solak, \"Kervansarayda o günün şartlarında ne varsa onları yapıp, Sultanhanı\'nı canlı bir müze haline getireceğiz. Bu da Türkiye\'de ilk olacak\" dedi.

Geçen yıl çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ilçe olmaya hak kazanan Sultanhanı\'nda bulunan kervansaray, 1229 yılında Selçuklu Sultanı 1\'inci Alaeddin Keykubad tarafından yaptırıldı. Kervansaray, 1278 de 2\'nciGıyaseddin Keyhüsrev tarafından genişletildi. Yazlık ve kışlık bölümlerden oluşan kervansarayın girişinde bulunan sivri kemerin hemen altında ise \'El- Minnetü Lillah\' (Minnet ancak Allah\'ındır. Ancak Allah\'a minnet edilir) yazılı olması ise dikkat çekti.

\'CANLI MÜZE YAPACAĞIZ\'

Yılda ortalama 500 bin yabancı turistin geldiğini ve kervansarayı canlı müze haline getireceklerini belirten Sultanhanı Belediye Başkanı Fahri Solak, şöyle konuştu:

\"Sultanhanı Kervansarayı,Türkiye\'nin en büyük kervansarayıdır. Ecdad o zaman ipek yolunu ve dünya ticaretini canladırmak için her 20 kilometreye bir kervansaray yapmış. Bunun en büyüğü, en ayakta kalanı da Sultanhanı Kervansarayıdır. Sultanhanı aynı zamanda Konya\'nın kale vazifesini de görüyor. Alaaddin Keykubad, aynı zamanda Sultanhanı\'na yazlık sarayını da yaptırmış. Ordusuyla yazları buraya geliyormuş. Sultanhanı\'na yılda 500 bin yabancı turist geliyor. Biz geçtiğimiz yıl restorasyonuna başladık. Allah izin verirse 2018 yılının sonuna doğru kervansarayımızı yaşanabilir hale getireceğiz. İçerisinde canlı müze yapacağız. Çeşitli kültürel faaliyetler yapacağız. Hem yerli hem de yabancı turistlerimize daha iyi hizmet vermek için çalışacağız.\"

O GÜNÜN ŞARTLARI YAŞATILACAK

Kervansarayın ilk yapılıp, kullanıldığı dönemlerde içinde ne varsa, onları yeniden yapmaya çalışacaklarını ifade eden Solak, şöyle dedi:

\"Kervansarayımızda o günün şartlarında ne yaşanmışsa onu yapmaya çalışacağız. İçinde hamamı, tabibi her şey var. Biz o odaları canlı müze yapmayı düşünüyoruz. Buda Türkiye\'de bir ilk olacak. Biri bakır dövecek, biri yorgan işçiliği yapacak, biri kilim dokuyacak. Yabancı turistler böyle şeylere daha çok önem veriyor. Müzeye gittiğiniz zaman bir objenin başında en fazla 1 dakika duruyorsunuz. Ama turist, bir şey işlenirken gördüğü vakit orada daha fazla zaman geçirecek. Sultanhanı bilindiği gibi halı doktorlarının da olduğu bir yer. Dünyanın ve Türkiye\'nin her yerinden müzelerden halılar gelir, burada restorasyon yapılır. Oraya çok güzel bir halı müzesi yapmayı da düşünüyoruz.\"



FOTOĞRAFLI