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Dünya

Dünya mirası listesinde bulunan türbeler tahrip edildi

UNESCO, Timbuktu ve Askia türbelerinin, Mali'nin kuzeyini ele geçiren isyancı gruplar arasındaki çıkan çatışmalar nedeniyle tehdit altında olduğunu bildirmişti

02 Temmuz 2012 13:14

Mali'nin kuzeyindeki Timbuktu kentinde aşırı dinci militanların UNESCO'nun Dünya Mirası listesinde bulunan türbeleri tahrip etmeye çalıştığı bildirildi.

Timbuktu sakini Ali Yattara, aşırı dincilerin türbelere küreklerle saldırmaya başladığını belirterek, militanların, geçen hafta UNESCO tarafından türbelerin "Tehlikedeki Dünya Mirası" listesine alınması çağrısına böyle karşılık verdiklerini söylediklerini kaydetti.

UNESCO, Timbuktu ve Askia türbelerinin, Mali'nin kuzeyini ele geçiren isyancı gruplar arasındaki çıkan çatışmalar nedeniyle tehdit altında olduğunu bildirmişti.

Bu arada Mali'nin kuzeyinde faaliyet gösteren aşırı dinci Ensaruddin Hareketi, Timbuktu'daki tüm türbeleri tahrip edeceklerini açıkladı.

Hareketin sözcüsü Sanda Uld Bumama, istisnasız tüm türbeleri tahrip edeceklerini söyledi.

İslamcılar yüzlerce yıllık türbelerin İslam'a aykırı olduğunu, Allah'a ortak koşmak anlamına geldiğini savunuyor. (Deutsche Welle Türkçe)
 

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