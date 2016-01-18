Dünya milyarderlerin



İngiliz yardım kuruluşu OXFAM'ın raporu,dünyada gelir ve servet dağılımındaki eşitsizliğin hızla büyüdüğünü ortaya koyuyor. Rapora göre dünyanın en zengin 62 kişisinin toplam serveti, dünya nüfusunun en fakir yarısının (3 milyar 600 milyon) servetinden fazla.

OXFAM'ın Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu arifesinde yayınladığı raporda servet dağılımındaki adaletsizliğin zenginlerden az servet vergisi alınmasından ve her on uluslararası şirketten dokuzunun vergi cennetlerinde son derece cüzi gelir vergisi ödemesinden kaynaklandığına vurgu yapılıyor.

OXFAM Almanya şubesinden Tobias Hauschild “Kuralların süper zenginlere göre yapıldığı bir dünyada yaşıyoruz, oysa herkesin yararlanabileceği bir ekonomi ve finans sistemine ihtiyacımız var', dedi. Hauschild holdinglerin sorumluluktan kaçamayacağını, uluslararası şirketlerin gelirini kazandığı ülkede vergilendirmesi gerektiğini ve vergi cennetlerini kurutma sorumluluğunun siyasi sorumlulara düştüğünü belirtti.

Eşitsizlik öldürüyor

Zenginle fakir arasındaki uçurumun giderek derinleştiğine yer verilen OXFAM raporunda dünya nüfusunun nispeten fakir yarısının birikimlerinin son beş yılda bir trilyon dolar (yüzde 41) azaldığı, en zengin 62 dünyalının ise servetini yarım trilyon dolar arttırdığı belirtiliyor. Dünyanın en zengin 62 kişisinden sadece dokuzunun kadın olduğuna da raporda yer verilmiş.

OXFAM eşitsizlikle mücadelede vergi kaçakçılığının önlenmesini, kamu sektöründeki yatırımların arttırılmasını ve asgari gelirle geçinmek zorunda olanların durumunun düzeltilmesini öneriyor.

2000 – 2014 yılları arasında özel sektörün vergi cenneti olarak adlandırılan ülkelerdeki yatırımları dört kat artmış. OXFAM sadece Afrika ülkelerinin vergi cennetlerinden dolayı kaybettiği vergi gelirinin kıtadaki anne ve çocuk sağlığı için gerekli harcamaları karşılamaya yeteceğini ve her yıl dört milyon çocuğun ölümden kurtarılabileceğini hesaplamış.