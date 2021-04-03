Dünya milyarderleri salgın sırasında servetlerine 4 trilyon dolar ekledi

Sol eğilimli Politika Çalışmaları Enstitüsü'nün (IPS) Forbes, Bloomberg ve Wealth-X'ten gelen verileri analiz eden yeni raporuna göre, 18 Mart 2020'den 18 Mart 2021'e kadar, dünyadaki milyarderler servetlerine 4 trilyon dolar ekledi.

Business Insider'ın haberine göre; bu durum, şu anda 12,39 trilyon dolara sahip olan dünyadaki 2 bin 365 milyarder için yüzde 54'lük bir artış anlamına geliyor. Raporda, en zengin 20 milyarderin de yüzde 68 artışla 742 milyar dolar daha kazandığı kaydedildi.

Rapor, 2020 yılında 200 milyon ila 500 milyon insanın yoksulluk seviyesine geldiğini ortaya koydu. Milyarderlerin servetlerindeki bu arış oranı, tüm dünyadaki aşıları ödeyebilecek ve herhangi birinin yoksulluğa düşmesini önleyebilecek bir servet anlamına geliyor.

Servet vergisi için yinelenen çağrılar

Oxfam raporunun "daha iyi bir dünya" yaratmaya yönelik olası çözümlerinden biri, bir servet vergisi uygulamak.

IPS raporu, ABD'li milyarderlerin bu toplam servetin üçte birinden daha azını oluşturduğunu ortaya çıkardı. Ancak Senatör Elizabeth Warren'ın önerdiği gibi, net değeri 50 milyon doların üzerinde olan hanelerin yüzde 2 vergi, 3 milyar doların üzerinde olanların ise yüzde 3 vergiye tabi tutulacağı bir durumda, yine de kişi başına 120 milyar dolar artacak.

Business Insider'a göre ABD'de bir varlık vergisi bu durumdan çıkış yolu olabilir. Başkan Joe Biden'in yeni altyapı paketi, beraberindeki bir vergi zammı ile geldi.

Paketi tanıtan konuşmasında Biden, "400 bin dolardan az kazanan insanlara herhangi bir vergi artışı uygulanmadığı sürece başka fikirlere açığım" dedi.