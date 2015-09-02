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Çevre

Dünya Meteoroloji Örgütü uyardı: El Niño, 50 yılın en güçlülerinden biri olabilir

Mevcut El Niño iklim olayının, bu yılın sonuna doğru etkisini giderek artabileceği ifade edildi

02 Eylül 2015 01:12

Dünya Meteoroloji Örgütü, yüzey sularının sıcaklığındaki büyük salınımlar ve bunların yol açtığı atmosferik olayları kapsayan El Niño doğa olayının, 2015 yılının son yarısında etkisini giderek artırabileceğini ve son 50 yılın en güçlülerinden biri olabileceğini bildirdi.

Örgütten yapılan açıklamada, bu küresel okyanus ve atmosfer olayının tropik Pasifik Okyanusu'nda şu an mevcut olduğu ve bu yılın sonuna doğru etkisini giderek artabileceği ifade edildi. Pasifik Okyanusu'nda deniz yüzeyi sıcaklığının ortalamanın 2 derece üzerine çıkabileceği belirtilen açıklamada, 2015 yılının son yarısında etkisini giderek artırması öngörülen El Niño'nun, son 50 yılın en güçlülerinden olabileceğine işaret edildi.
      
El Niño, yarattığı ısıtıcı etki nedeniyle kasırgalara, şiddetli yağışlara, taşkınlara, kuraklıklara, yangınlara ve tarımsal ürün kayıplarına yol açıyor, bütün bunların sonucu olarak da salgın hastalıklar artıyor ve çok sayıda kişi ölüyor.
     

 

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