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Çevre

Dünya Meteoroloji Örgütü: 2020, şimdiye kadarki en sıcak 3 yıldan biri oldu

19 Nisan 2021 21:00

Dünya Meteoroloji Örgütü, 2020 yılının şimdiye kadar kaydedilen en sıcak 3 yıldan biri olduğunu açıkladı.

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