Dünya Medeniyetler Kraliçesi seçildi

Dünya Medeniyetler Kraliçesi 2010 Güzellik Yarışması İzmir'in Tire ilçesinde yapıldı.

Tire Belediyesi Kültür Merkezi ve Hizmet Binası Salonundaki etkinlikte 16 ülkeden genç kızlar yarıştı.

Süha Özgermi'nin organizatörlüğünde düzenlenen yarışmada dereceye girenler, eski Galatasaray Kulübü Başkanı Alp Yalman ve Tire Belediye Başkanı Tayfur Çiçek'in de bulunduğu jüri tarafından belirlendi.

Dünya Medeniyetler Kraliçesi, yarışmaya Litvanya'dan katılan Egle Skuakiete oldu. Kraliçenin tacını Belediye Başkanı Tayfur Çiçek taktı. Türk yarışmacı Merve Talay da “dostluk güzeli” seçildi.

Belediye Başkanı Çiçek, organizasyonun Tire'de yapılması nedeniyle Özgermi'ye teşekkür etti. Çiçek, Özgermi'yi fahri hemşehrileri ilan ettiğini duyurdu.