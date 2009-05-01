Dünya maskelerin arkasında

Maskeye talep 20 kat arttı

Dünya ayağa kalktı

İsveç’te ilaç ve maske tükendi

Formula 1 yarışları da etkilendi

‘Öpüşmeyin’ tavsiyesi

Meksika’da hayat duracak

41 yıl sonra aynı tehlike



Aşı en erken eylülde...

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Domuz gribi Asya’ya sıçradı

Akşam ve Radikal’in haberlerine göre; domuz gribinden korkan maskeye sarıldı. Esprili kişiler ise maskelerin üzerine desen çizerek hastalığa karşı farklı bir savaş açtılar.Türkiye'de henüz virüse rastlanmamasına rağmen, maskeye talep 20 kat arttı. En büyük solunum maskesi ithalatçısı olan 3M firmasının yetkilileri, 'Şu ana kadar hem Türkiye'de hem de dünyada talebin arttığını gözlemliyoruz ' bilgisini verdi. 3M yetkilileri '5. evre alarmı, konuyla ilgili tüm yetkililerin önlem almak üzere acilen harekete geçmesini zorunlu kılıyor' dediler.- İspanya, domuz gribi vakasının 13'e, şüpheli vaka sayısının ise 84'e çıktığını açıkladı.- Virüsün henüz rastlanmadığı İsveç'in başkenti Stockholm'de Tamiflu gibi antiviral ilaç ve ağız maskeleri tükendi. Antibiyotik satışları patladı.- Hollanda'da da ilk domuz gribi vakası görüldü.- Lübnan Sağlık Bakanı Cevad Halife, domuz gribinden korunma önlemi olarak halka 'öpüşmeme' tavsiyesinde bulundu. Lübnan'da selamlaşırken yanaktan 3 kez öpüşülüyor.- İsviçre ve Peru'da kesinleşmiş, Brezilya'da şüpheli 2 domuz gribi vakası görüldü.- Ekvador'da 2 aylık olağanüstü durum ilan edildi.- Arjantin ve Küba, Meksika'ya uçuşları askıya aldı.- ABD'de 11 eyalette toplam 94 kişide domuz gribine rastlandı. 160 bin çocuk dün okula gitmedi. Kaliforniya'da olağanüstü hal ilan edildi.Henüz domuz gribi vakası görülmeyen İsveç’in başkenti Stockholm’de Tamiflu gibi antiviral ilaç ve ağız maskeleri tükenirken, antibiyotik satışlarında patlama oldu. Antiviral ilaç veya antibiyotiklerin hastalığa karşı koruyucu olmadığını belirten eczacılar, insanların bu ilaçları alarak kendilerini güvende hissetmek istediğini söylüyor. Doktorlar da internette satılan ilaçların içeriğinden emin olunamayacağını, en güvenli yolun hekim tarafından yazılan reçeteyle eczaneden ilaç almak olduğunu hatırlatıyor.Domuz gribi, Formula 1 yarışlarını da etkiledi. Almanya Sağlık Bakanı Ulla Smith, Katalonya’da bulunan Montmelo pistinde 10 Mayıs’ta yapılacak Formula 1’in 5. yarışına, gidilmemesi tavsiyesinde bulundu.Lübnan Sağlık Bakanı Cevad Halife de korunma önlemi olarak halka ‘öpüşmeme’ tavsiyesinde bulundu. Halife, hastalığın bulaşmasını önlemenin basit yollarının grip ya da nezleyken alınanlara benzediğini belirtti.Hastalığın ilk görüldüğü Meksika'da ise 5 gün sokağa çıkmama kararı alındı. Meksika Devlet Başkanı Felipe Calderon, halka 1 - 5 Mayıs arasında evlerinden çıkmama çağrısı yaptı. Karar ekonomiyi kısmen durduracak. ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden de Amerikan vatandaşlarına 'kapalı yerlere gitmemeleri ve metro gibi toplu taşıma araçlarını kullanmamalarını' tavsiye etti.Dünya Sağlık Örgütü’nün hastalık ile ilgili alarm düzeyini yakın zamanda en yükseğe çekerek, 'küresel salgın' (pandemic) alarmı vermesi bekleniyor. Bunun için hastalığın Amerika kıtası dışında da insandan insana bulaştığının kanıtlanması gerekiyor. Dünyada 6. seviye alarm 41 yıl önce 1 milyon kişinin ölümüne yol açan Hong Kong gribi salgınına karşı verilmişti.ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi, virüse karşı aşı için ‘önemli çabalar’ sarf edildiğini, ancak aşının eylülden önce kullanıma hazır olamayacağını açıkladı. Kesinleşen vaka sayısının 91’e çıktığı ülkede Kaliforniya’dan sonra Teksas eyaletinde de domuz gribine karşı olağanüstü durum ilan edildi.