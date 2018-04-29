Dünya Makarna Günü: İtalyanlardan sağlıklı makarna için 5 tavsiye

Her yıl 25 Ekim'de kutlanan Dünya Makarna Günü vesilesiyle, makarna denilince akla gelen ilk ülke, dünyanın da en büyük üreticisi olan İtalya'dan bu gıdayı sağlıklı tüketmek için beş tavsiye yapıldı.

Dünya Makarna Günü, Roma merkezli Uluslararası Makarna Örgütü tarafından düzenleniyor. Bu günde, her yıl başka bir ülkenin ev sahipliğinde etkinlikler yapılıyor. Bu yıl etkinlikler Brezilya'nın Sao Paulo kentinde düzenleniyor. İstanbul ise 2013 yılında "makarna başkenti" olmuştu.

Makarna üretimi ve kişi başına düşen tüketimde dünya lideri olan İtalya'da medya da bu güne özel haberlerinde makarnanın, genel kanının aksine şişmanlatmadığı ve aslında sağlığa faydalı olduğu yönünde haberlere yer verdi.

ANSA haber ajansı ise, sağlığa faydalı olacak şekilde makarna yiyebilmek için tüyolar verdi. ANSA'ya konuşan beslenme uzmanı Serena Missori, "Makarna hakkındaki yanlış efsanelere artık son verelim" diyerek, sağlıklı makarna için şu tavsiyelerde bulundu:

Uluslararası Makarna Örgütü de, iyi bir makarna pişirmenin sırrını şöyle açıklıyor:

"Altın kural makarnayı al dente kıvamında pişirmek, ne çok çiğ ne de çok pişmiş olmalı. Her 100 gram makarna için tencereye 1 litre su koyun ve tencereyi yüksek ateşe alın. Her bir litre su için 10 gram/2 çay kaşığı tuz koyun. Su kaynadığında makarnayı ekleyin. Suyun yeniden kaynamasını bekleyin ve arada sırada karıştırarak, makarna paketinin üzerindeki pişirme süresine uygun olarak pişirin. Süzgeç yardımıyla süzün. Sosunu ekleyin, iyice karıştırın ve sıcak servis edin."

Il Messaggero gazetesi, "Bir tabak makarna, uzun yaşam iksiri" başlığıyla yayımladığı haberde, glisemik endeksinin düşük olması nedeniyle makarnanın kalp-damar hastalıkları ve diyabet riskini düşürdüğünü yazdı.

Uluslararası Makarna Örgütü'nün geçen yıl açıkladığı verilere göre dünya genelinde üretilen 14,3 milyon ton makarnanın 3,2 milyon tonu İtalya'da üretiliyor. En büyük makarna üreticileri listesinde İtalya'yı ABD, Türkiye, Brezilya ve Rusya izliyor.

Ancak makarna üretiminde ilk sıralarda olan Türkiye, kişi başına düşen tüketim miktarında gerilerde kalıyor.

İtalya, üretimde olduğu gibi tüketimde de ilk sırayı kaptırmıyor.

2015 verilerine göre İtalyanlar kişi başına yılda 23,5 kg makarna tüketiyor. İtalyanları 16 kg ile Tunus, 12 kg ile Venezuela takip ediyor. Türkiye ise 7,5 kg ile 15'inci sırada geliyor.