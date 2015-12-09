Dünya madencilik devi 85 bin çalışanı işten çıkaracak

Dünyanın en büyük madencilik şirketlerinden Anglo American PLC, emtia fiyatlarındaki çöküş nedeniyle yeniden yapılanmaya giderek küçülme kararı aldı. Mevcut madenlerinin de bir bölümünü kapamayı planlayan Londra merkezli Anglo American'ın özellikle Güney Afrika, Şile ve Avustralya'da işlettiği maden yatakları ve yatırımları bulunuyor.

Dünya gazetesinin Wall Street Journal'dan derlediği habere göre, Anglo American CEO'su Mark Cutifani yaptığı açıklamada, "1917 yılında Ernest Oppenheimer tarafından kurulan Anglo American yeniden yapılanmaya gittikten sonra 'çok farklı bir şirket' olacak" dedi.

Küçülme kararını 'radikal hamle' olarak değerlendiren Cutifani, şirketin varlıklarının bir kısmını satmayı, mevcut madenlerinin bir bölümünü kapatmayı ve yaklaşık 85 bin çalışanını işten çıkarmayı düşündüğünü açıkladı.

Benzer hamle Glencore'dan gelmişti

İsviçreli madencilik devi Glencore PLC geçtiğimiz eylül ayında şirketin varlıklarını satarak ve yeniden yapılanmaya giderek 2,5 milyar dolar elde etmiş ve firmanın borcunu 10 milyar dolar düşürmeyi başarmıştı. Bu hamlenin ardından Glencore hisseleri ise yüzde 30 değer kaybetmişti.