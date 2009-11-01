Dünya liderleri bu fotoğraf için İstanbul'a geldi

Aralarında eski ABD Başkanı Jimmy Carter ve Güney Afrikalı Başpiskopos Desmond Tutu’nun da olduğu Akil Adamlar, İstanbul’da torunlarıyla bir araya gelip, dünyaya küresel iklim mesajı verdi. Tutu, “Belki ben iklim değişikliğinin en kötü etkilerini görecek kadar yaşamayacağım ama çocuğumun geleceği için endişeliyim” dedi.





Küresel barış için çaba gösteren Akil Adamlar, Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da 7 Aralık’ta yapılacak iklim değişikliğiyle mücadele zirvesi öncesinde İstanbul’da torunlarıyla bir araya gelerek dünyaya mesaj verdiler.

Heyetin başkanlığını yapan Güney Afrikalı Başpiskopos Desmond Tutu, beraberlerinde getirdikleri torunlarıyla, küresel iklim değişikliğinin yakın gelecekte yol açabileceği felaketleri tartıştıklarını, gelecek kuşaklarla beraber mücadele etme kararı aldıklarını söyledi. Tutu, “Belki ben iklim değişikliğinin en kötü etkilerini görecek kadar yaşamayacağım, ama çocuğumun geleceği için endişeliyim” dedi.

Akil Adamlar ve torunları, dünya liderlerine, “Müzakereleri sonuçlandırın. Güçlü ve etkili bir anlaşma ortaya çıkarın” çağrısı yaptılar. Kopenhag’daki BM zirvesi öncesinde hükümetler arasındaki son müzakereler gelecek hafta Barcelona’da yapılacak.





Alınan kararlar

Akil Adamlar, Aralık ayında Kopenhag’-da şunların gündeme alınmasında anlaştı:

* 2050’ye kadar gaz emisyonları en az yüzde 50 oranında azaltılmalı.

* G8’ler ile diğer gelişmiş ülkeler, sorumluluklarını kabul etmeli, 2020’ye dek emisyonda yüzde 25-40, 2050’ye kadar da yüzde 80 oranında azaltmaya gitmeli.

* Sanayileşmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkelere yılda 100 milyar Euro vererek düşük karbon kullanımına geçilmesi konusunda yardım sağlamalıdır.





Sorun çözen Nobelliler

* Eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Nelson Mandela’nın 18 Temmuz 2007’de kurduğu Akil Adamlar grubu, ağırlıklı olarak eski devlet başkanları ve BM yetkililerinden oluşuyor. Kıbrıs sorunu konusu da dahil birçok önemli uluslararası meselede fikirlerini paylaşan ve arabuluculuk yapan heyetin önde gelen üyeleri şöyle:

* Desmond Tutu Güney Afrikalı başpiskopos. Irkçılık karşıtı hareketin liderliğini yaparak 1984’te Nobel Barış Ödülü aldı.

* Jimmy Carter Eski ABD Başkanı. Ortadoğu sorunu başta olmak üzere uluslararası meselelerde gösterdiği çabalar nedeniyle 2002’de Nobel Barış Ödülü aldı.

* Kofi Annan Eski BM Genel Sekreteri. 2001’de Nobel Barış Ödülü almıştı.

* Martti Ahtisaari Eski Finlandiya Cumhurbaşkanı ve 2008 Nobel Barış Ödülü sahibi.

* Dr. Gro Harlem Brundtland Eski Norveç Başbakanı ve BM’nin İklim Değişikliği Özel Temsilcisi.

* Ela Bhatt Hindistan’da bir milyon üyesi bulunan ‘Kendi İşini Kuran Kadınlar Birliği’nin kurucusu.

* Lakhdar Brahimi: Birleşmiş Milletler’in Afganistan ve Irak eski temsilcisi.





İngiliz Konsolosluğu’nun bahçesinde piknik yaptılar

* İstanbul’a torunlarını da getiren Akil Adamlar “sembolik bir fotoğraf çekimi” için İngiliz Konsolosluğu’nun bahçesinde piknik yapmayı seçerken, perşembe günü gerçekleşen pikniğin görüntüleri grubun kendi fotoğrafçısı tarafından çekildi. grubun resmi internet sitesi olan www.theelders.org’da dün yayınlandı. Torunlar, farklı dillerde “Bu bizim geleceğimiz” yazan pankartlarla poz verdi. Bir hafta boyunca dedelerinin ve büyükannelerinin yanlarından ayrılmayıp iklim değişikliğini öğrenecek 13 torun şöyle: Arjun Potter (19), Maya Potter (17), Somnath Bhatt (14), Rameshwar Bhatt (8), Ela Bhatt, Balthazar Brahimi (5) Basile Brahimi (3), Lakhdar Brahimi, Thomas Brundtland (12) Frida Brundtland Edrén (7), Gro Brundtland, Jeremy Carter (22) Hugo Wentzel (10), Mungi Ngomane (17), Nyaniso Burris (13), Onalenna Burris (3).