'Dünya lideri' gidiyor, 'yeni Türkiye'nin istiklal mücadelesi lideri' geliyor

Bugüne kadar Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı 'dünya lideri' olarak takdim eden AKP, seçim yolunda Başbakan Erdoğan'ın sıfatını da değiştirdi. Erdoğan, seçim kampanyası boyunca Erdoğan, “yeni Türkiye’nin istiklal mücadelesi lideri” olarak anılacak.

AKP, 15 Şubat’ta yerel seçim kampanyasına start vermeye hazırlanıyor. Genel Merkez Seçim Koordinasyonu Merkezi, belediye başkan adaylarını “hafiye” gibi izleyecek. İl Seçim Koordinasyonu Merkezleri, genel merkeze adayların çalışmaları ile ilgili günlük rapor iletecek.

Taraf gazetesinden Dicle Gedik'in haberine göre; İktidar partisinin 30 Mart yerel seçimlerine yönelik çalışmaları AKP Genel Merkezi’nde İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş’ın başkanlığındaki Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından planlanıyor. Her ilde bulunan Seçim koordinasyon merkezi, belediye başkan adaylarının günlük programlarını (ziyaret, toplantı, basın toplantısı, yerel basın v.b) belirleyecek. Adayla birlikte gençlik ve kadın kollarından da birer kişinin olduğu 10 kişilik bir ekibin katılacağı programlar, sabah namazıyla başlayıp gece yarısına kadar sürecek. Adayların günlük programlarına riayet edip etmedikleri, genel merkezdeki Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından da kontrol edilecek. İllerden Ankara’ya iletilecek günlük raporların yanı sıra ani telefonlarla da adayların belirlenen programlara uyup uymadıkları test edilecek.

Yeni seçmen

Yerel seçimleri “kader seçimi” gibi gören AKP, kapı kapı dolaşacak 2 milyon seçim görevlisini hem eğitti hem de nasıl davranmaları gerektiği konusunda kitapçık dağıttı. 2 milyon görevli, seçmen listelerini önlerine alıp adreslere ziyaretlerde bulunacaklar.

AKP’nin seçim kampanyası yine reklamcı Erol Kolçak tarafından yürütülecek. Partinin kampanyada kullanacağı seçim müzikleri de farklı farklı olacak. Her bölgeye özgü seçim şarkısı belirlenecek. Örneğin Güneydoğuda Kürtçe seçim şarkısı olacak.

Yeni sıfat

Bugüne kadar “dünya lideri” olarak takdim edilen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın bu sıfatı da 17 Aralık’ın da etkisiyle dönüşüme uğradı. Seçim kampanyası boyunca Erdoğan, “yeni Türkiye’nin istiklal mücadelesi lideri” olarak anılacak. Erdoğan, rüşvet ve yolsuzluk operasyonundan sonra yeni Türkiye’nin istiklal mücadelesinin başladığını duyurmuş ve “Yeni süreç, yeni Türkiye’nin istiklal mücadelesidir. Devlet içinde paralel yapıya kesinlikle izin vermeyeceğiz” demişti.