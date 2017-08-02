Dünya küresel ısınma ve IŞİD'den korkuyor

PEW araştırma enstitüsü, dünya genelinde yaptığı bir ankette dünya kamuoyunun tehdit algılamasını araştırdı. Enstitüsünün 38 ülkede toplam 42 bin kişinin katılımıyla yaptığı anket, dünya genelinde IŞİD ve küresel ısınmanın güvenliği tehdit eden başlıca unsurlar olarak algılandığını ortaya koydu.

Başta Avrupa ve ABD başta olmak üzere 18 ülkede IŞİD en büyük tehdit olarak görülüyor. İklim değişikliği öncelikle Güney Amerika ve Afrika ülkelerinde başlıca endişe kaynağını oluştururken, iklim değişikliğinin en büyük tehlike olarak görüldüğü ülkelerin başında yüzde 89'luk oranla İspanya geliyor.

Washington'da sonuçları açıklanan ankete göre Almanların yüzde 77'si terör milisi IŞİD'in güvenliği tehdit eden en büyük tehlike olduğu görüşünde. İkinci sırada yüzde 66'lık oranla siber saldırılar, üçüncü sırada ise yüzde 63 oranıyla iklim değişikliği geliyor.

Tehdit sıralaması ülkelere göre farklılık gösteriyor. Buna göre Türkiye'deki tehdit algısı dünya ortalamasından farklı. Ankete göre Türkiye'de halkın yüzde 72'si ABD politikaları ve etkisini en büyük tehdit olarak görüyor.

Yunanların yüzde 88'ini, Venezüellalıların ise yüzde 56'sını en çok dünya ekonomisinin durumu endişelendiriyor. Polonyalı ve Macarların üçte ikisi Irak ve Suriye gibi ülkelerden Avrupa yönündeki göçü endişe kaynağı olarak görüyor. Mülteci krizini en önemli güvenlik tehdidi addeden Almanların oranı ise yüzde 28.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/AG/HS