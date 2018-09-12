Dünya Kupası'nın yıldızı Cheryshev'e doping şoku!

Valencia'nın Villarreal'den bu sezon kiraladığı Rus futbolcu Denis Cheryshev'in, 2018 Dünya Kupası'nda doping yaptığına dair soruşturma başlatıldı.

Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA), Denis Cheryshev'in babasının, "Oğlum, Dünya Kupası'ndan önce büyüme hormonu enjeksiyonu aldı" demesinin üzerine Rus oyuncuyla ilgili soruşturma açtı.

İspanya Anti-Doping Ajansı medya ilişkileri ve iletişim müdürü Maggie Durand, Denis Cheryshev'in davasının şu anda ajansın elinde olduğunu yaptığı açıklamada onayladı.

Rus futbolcunun babası Dimitri Cheryshev, verdiği bir röportajda, oğlunun Dünya Kupası'ndan önce büyüme hormonu tedavisi aldığını söyledi. Denis Cheryshev, Dünya Kupası'nda oynadığı 5 maçta 4 gol atarak tüm ilgiyi üzerine çeken oyuncuların başında gelmişti.

Her ne kadar büyüme hormonları, doping maddesi olarak kabul edilmese bile sağlıkla ilgili bir durum oluşmadığı sürece sporcuların bu hormonları alması yasaklanmış durumda. Eğer sporcu, sağlığıyla ilgili bir sebep olmadığı halde hormonları alıyorsa, ilgili makamlar o sporcuyu 4 yıla kadar spordan men edebilir.