Dünya Kupası'nın rüya takımı gerçek oldu

Socrates Dergi, Dünya Kupası tarihinin efsane 11'ini gerçeğe dönüştürüyor. Dünya Kupası sonrası başlatılan bir projeyle belirlenen takım, bilgisayar oyununa indirilebilecek mod sayesinde oynanabilir bir takım olarak yer alacak.

Socrates dergi, 1930-2018 tarihleri arasında dünya futboluna ve Dünya Kupası’na damgasını vuran isimlerden bir 11 oluşturdu. Yazarların seçtiği 11’deki her bir ismin neden takıma alındığına dair dergide ayrıntılı açıklamalar kaleme alındı.

Bu kadronun, bugüne kadar kurulan takımlardan büyük bir farkı da var: Bu kadro hayali değil, gerçekten de futbolseverlerin yönetebileceği, oyuncularının sahada neler yapabileceklerini görebileceği bir kadro. Efsane 11 ile efsanevi futbolcular artık kağıt üzerinde kalmıyor, dergi sayfalarından sahalara iniyor!

Efsaneler FM ile yeniden sahaya çıkıyor

Hazırlanan Efsane 11 için futbolseverlerin severek oynadığı Football Manager’e (FM) özel oyun modu hazırlandı. Bu modu Steam üzerinden bilgisayarına indiren kullanıcılar, FM 2018 içerisinde Efsane 11’e yer verebilecek ve futbol tarihinin unutulmaz isimleri bu oyunla sahalara geri dönmüş olacak.

Futbol tarihine damga vuran isimlerin tüm özellikleri bu mod için yeniden düzenlendi. Önce her bir efsane futbolcunun kişisel, taktik, teknik, mental, fiziksel özellikleri başta olmak üzere tüm verileri toplandı. Toplanan binlerce veri, günümüz yıldızlarının Football Manager datalarıyla karşılaştırılarak düzenlendi ve modun içerisine girildi. Böylece efsane yıldızlar, gerçek isimleri, kişisel bilgileri ve yetenekleriyle Efsane 11 kadrosunda yerini aldı.

Örneğin Ronaldo’nun yaşadığı sık sakatlıklar ya da Maradona’nın kendine has kural tanımazlığı FM 2018’e özel olarak hazırlanan bu modda kendisine yer buluyor.

Efsaneler 2 - 1 2018 Yıldızları

Efsanelerin neler yapabileceğini göstermek için FM 2018’de bir hazırlık karşılaşması da düzenlendi. Halihazırda oyunun içinde yer alan Rusya 2018’in en iyi kadrosu da Güncel 11 altında toplandı ve Football Manager’ın en efsane maçlarından biri oynandı. Çekişmeli geçen maçı, Socrates ve Beckenbauer’in golleriyle Efsane 11 kazandı. 2-1 biten maçta Güncel 11’in tek golünü ise Luka Modric attı. Rusya 2018’deki muhteşem performansıyla En İyi Oyuncu Ödülü’nü almasına rağmen takımıyla kupayı kazanamayan Modric’in bu golü, karşılaşmanın eğlenceli detaylarındandı.

Bu maçın geniş özetini şuradan izleyebilir, sitedeki Efsane 11 modunu Steam hesabınızla giriş yaparak modu bilgisayarınıza download edebilirsiniz.