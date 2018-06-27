Dünya Kupası'nın laneti geri döndü

Kısaca - Almanya elendi.

Dünya Kupası'nın 2014 yılındaki kazananı, Güney Kore'ye 2-0'lık sürpriz yenilgisinden sonra sonuncu olduğu F Grubu'nun dışında kaldı.

Almanya oynadığı üç maçtan sadece birini kazandı, bu da İsveç'e karşı oynadığı maçın 95'inci dakikasındaki golle geldi.

Bu, Dünya Kupası'nı elinde tutanlara yönelik lanetin geri geldiğini gösteriyor.

Daha doğru ifade etmek gerekirse, 21'inci yüzyılın laneti.

2002'ye kadar, turnuva tarihinde Dünya Kupası sahiplerinin bu kadar erken teslim oldukları iki kez görülmüştü: 1950 yılında Hindistan'ın çekilmesinin ardından bir dizi gariplikler yaşayan İtalya ve 1966 yılında 3. Grup'ta Portekiz ve Macaristan'ın gerisinde bitiren Brezilya.

Daha sonra ise 2002 Dünya Kupası'nın açılış maçında şoke edici bir şekilde Fransa'yı yenen Senegal ortaya çıktı.

Fransa, bundan dört yıl önceki final maçında Brezilya'yı 3-0 yenerek harap etmişti, ancak bu seferki yenilgi onları Uruguay ve Danimarka'nın da bulunduğu grubun dışına itti.

2010 yılında tarih tekerrür etti. Bu sefer 2006 yılında Fransa'yı yenerek zafere ulaşan İtalya ile.

İtalya, Paraguay ve Yeni Zelanda'yla berabere kaldı, Slovakya'ya yenildi.

Dört yıl sonra bu sefer İspanya'nın başına geldi. Kupayı iki kez kucakladıkları sekiz büyülü yıldan sonra, önce Hollanda'ya 5-1, ardından Şili'ye 2-1 yenilerek ve dünyayı şaşkınlığa uğratarak, erken pes etti.

Ve yine oldu. İsveç, Meksika ve Güney Kore'den oluşan grubun Almanya'yı bu kadar zorlayacağı düşünülmüyordu. Açılış maçını Meksika'ya 1-0 kaybettikten sonra bile, ivmeyi yeniden yakalamış gözüküyorlardı.

Ama hayır. Dünya Kupası'nın önceki sekiz maçında hiçbir maçı kazanamayan ve kendi antrenörlerinin sadece yüzde 1'lik kazanma şansı verdiği Güney Kore geldi.

Dünya Kupası'nın laneti tek bir şey gösteriyorsa o da kupayı elinde tutmanın zorluğu. Sadece İtalya (1934-1938) ve Brezilya (1958-1962) bunu başarabildi.

Almanya'nın onlara katılma şansı olmayacak.