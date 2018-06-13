Dünya Kupası'nın kral golcüleri

Doğanay YAVUZ / İSTANBUL, (DHA)

Liglerinde takımlarını sırtlayan birçok dünya yıldızı golcü oyuncu 2018 Dünya Kupası\'nda da rakip fileleri havalandırmak için mücadele edecek. Bir çok yıldızın ülkeleri adına mücadele edeceği şampiyonada gözler golcülerde olacak.

RONALDO, PORTEKİZ İLE YENİ BİR KUPA İSTİYOR

2016 Avrupa Futbol Şampiyonası\'nı kazanan ve 2018 Dünya Kupası\'nda etkili olabilecek ülkelerden sayılan Portekiz\'in en güçlü silahlarından biri Real Madrid\'de forma giyen yıldız golcüsü Cristiano Ronaldo. İspanyol ekibiyle UEFA Şampiyonlar Ligi\'ni kazanan Portekizli yıldız, Real Madrid\'e turnuvada 13 karşılaşmada 15 gol 3 asistlik performansıyla büyük katkıda bulunurken kupayı gol kralı olarak kaldırdı. Portekiz Milli Takım formasını ise 2003 yılından beri taşıyan ve FIFA tarafından kendisine 5 Ballon D\'or ödülü verilen Cristiano Ronaldo, şu ana kadar ülkesiyle çıktığı 13 Dünya Kupası karşılaşmasında 3 gol 2 asist yaptı.

AVRUPA FUTBOLUNUN GÖZDESİ MOHAMED SALAH

İngiltere\'de bu sene Yılın En İyi Golcüsü seçilen Mohamed Salah, Premier Lig\'de Liverpool formasıyla çıktığı 36 karşılaşmada 31 kez fileleri havalandırarak sezonu gol kralı olarak tamamladı. UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde sakatlanarak sporseverleri korkutan Mısırlı yıldız golcünün Dünya Kupası\'nda forma giyip, giyemeyeceği herkes tarafından merak edilirken Salah\'ın ülkesiyle birlikte turnuvada mücadele edeceği öğrenildi. Premier Lig\'de ve UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken 25 yaşındaki yıldız golcü, Mısır formasıyla çıktığı 57 karşılaşmada 33 gol atarak 18 de asist yaptı.

GÖZLER LİONEL MESSİ\'DE

Dünyanın en iyi futbolcularının arasında kimileri için ilk sırada yer alan Arjantinli yıldız Lionel Messi, 2018 FIFA Dünya Kupası\'nda ülkesinin en önemli isimlerinin başında yer alıyor. Katalan ekibi Barcelona\'da bu sezon çıktığı 36 karşılaşmada 34 gol atan yıldız golcü, La Liga şampiyonluğunda Katalanların en önemli silahlarından olmasının yanı sıra sezonu gol kralı olarak kapattı. Messi, bu kez ülkesine kupayı kazandırmak istiyor. 30 yaşındaki Messi, toplamda 15 Dünya Kupası karşılaşmasında görev alırken, ülkesine 5 gol 5 asistlik katkıda bulundu.

SAMBACILARIN 10\'U VAR

Dünya Kupası tarihinde 5 kez zafere ulaşarak bu alanda liderliği elinde bulunduran Brezilya\'nın gol yollarındaki en güçlü ismi takımının 10 numaralı formasını da giyen Neymar olacak. Geçtiğimiz yıl Barcelona\'dan ayrılarak Fransız ekibi Paris Saint-German\'e transfer olan 26 yaşındaki yıldız golcü, Güney Amerika ekibiyle çıktığı 5 Dünya Kupası karşılaşmasında takımına 4 gol 1 asistlik katkı sağladı.

FRANSA\'NIN ALTIN ÇOCUĞU

Atletico Madrid takımında forma giyen futbolcu Antoine Griezmann, 2018 FIFA Dünya Kupası\'nda kalecilerin önlem alması gereken en önemli isimlerin başında yer alıyor. Atletico Madrid formasıyla çıktığı 32 lig maçınca 19 gol 9 asistlik katkıda bulunan Fransız golcü, performansıyla transferin de gözdesi olmuştu. Son zamanlarda adı Katalan ekibi Barcelona ile anılan Griezmann\'dan ülkesi de turnuvada çok şey bekliyor. Yıldız oyuncu, daha önce milli takım formasıyla 5 Dünya Kupası karşılaşmasında yer alırken henüz fileleri havalandıramadı.

BELÇİKA\'DA GÖZLER HAZARD VE LUKAKU\'DA

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea forması giyen 27 yaşındaki yıldız golcu Eden Hazard, 2018 FIFA Dünya Kupası\'nda vatandaşı Lukaku ile birlikte Belçika Milli Takımı\'nın en önemli silahlarından biri olacak. İngiltere Premier Lig\'de Manchester United forması giyen Romelu Lukaku ile rakip olan Hazard, bu kez ülkeleri için birlikte mücadele edecekler. Daha önce 4 Dünya Kupası karşılaşmasında forma giyen Lukaku yalnızca 1 kez fileleri havalandırmayı başarırken, Hazard ise forma giydiği 5 Dünya Kupası karşılaşmasında henüz gol atamadı.

İNGİLTERE\'NİN TEHLİKELİ GOLCÜSÜ KANE

Hücum bölgesinde bol alternatifi olan İngiltere Milli Takımı 2018 FIFA Dünya Kupası\'nda Harry Kane, Jamie Vardy, Marcus Rashford ile rakip defanslara zor anlar yaşatacak. Özellikle Tottenham\'da forma giyen 24 yaşındaki golcü Harry Kane ve Manchester United\'ın 20 yaşındaki genç yıldızı Rashford, kulüplerinde sergiledikleri performanslarla İngiliz taraftarları umutlandırıyor. Henüz milli takım formalarıyla hiçbir Dünya Kupası\'nda boy göstermeyen genç golcüler, bu turnuvada ise İngiltere için gol yollarının vazgeçilmezi olacak. Geçtiğimiz sezon Tottenham formasıyla 37 Premier Lig karşılaşmasına çıkan Kane, 30 gol 3 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

İSPANYA\'NIN KOZU DIEGO COSTA

Atletico Madrid formasıyla bu sezon La Liga\'da çıktığı 15 karşılaşmada 3 gol 4 asistlik performans sergileyen İspanyol golcü Diego Costa, Dünya Kupası eleme karşılaşmalarında 5 maçta 5 gol atarak iyi bir performans sergilemişti. Diego Costa güçlü fiziği ve başarılı tekniğiyle Dünya Kupası\'nda iz bırakacak bir diğer golcü oyuncu. Daha önce 2010 Dünya Kupası\'nda zafere ulaşan İspanya, verdiği 8 yıllık aranın ardından kupayı ikinci kez ülkesine kazandırmak istiyor.

