Dünya Kupası'nın ilk finalisti Fransa!

2018 FIFA Dünya Kupası yarı finalinin sonucu en çok merak edilen karşılaşmasında Fransa, turnuvanın yükselen yıldızı Belçika'yı 1-0 yenerek adını finale yazdırdı.

Fransa en son 2006'da Dünya Kupası finaline çıkma başarısı göstermiş ancak finalde İtalya'ya penaltılarla kaybetmişti. Dünya Kupası'ndaki tek zaferini 1998'de kazanan Fransa yeni jenerasyonuyla Rusya'da 2. zaferini kazanmak için artık sadece finali kazanması gerekiyor. Finalde Fransa'nın rakibini İngiltere - Hırvatistan maçının galibi belirleyecek.

En son 1986'da yarı final oynama başarısı gösteren Belçika finale çıkarak tarihinde ilk kez Dünya Kupası finali oynama şansını kaybetti ve 1986'daki başarısını yenilemiş oldu. Belçika üçüncülük karşılaşmasında İngiltere - Hırvatistan maçının kaybedeniyle karşılaşacak.

Karşılaşmanın ilk yarısının ilk bölümünde daha etkin olan Belçika, etkili ataklar geliştirmesine rağmen kaleci Hugo Lloris'i geçemedi. İlerleyen dakikalarda oyunu dengeleyen Fransa, net fırsat üretmekte zorlandı ve ilk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısına Fransa golle başladı. 51. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Antoine Griezmann ortaladı Samuel Umtiti kafayı vurdu ve Fransa 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında Fransa skoru korumayı başardı ve adını finale yazdıran ilk ekip oldu.