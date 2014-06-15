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Spor

Dünya Kupası'nın ilk büyük sürprizi Kosta Rika'dan: 1-3

2014 Dünya Kupası D Grubu maçında turnuvanın zayıf takımlarından gösterilen Kosta Rika, Uruguay'ı 3-1 yenerek, turnuvanın ilk büyük sürprizini gerçekleştirdi

15 Haziran 2014 02:52

Uruguay karşılaşmaya, Muslera, Lugano, Godin, Gargano, Rodriguez, Forlan, Stuani, Pereria, Arevalo Rios, Cavani, Caceres'le çıkarken, Kosta Rika ise Alberto, Gonzalez, Umana, Borges, Duarte, Bolanos, Campbell, Ruiz, Diaz, Gamboa, Tejeday  11'yle sahada yer aldı.

23. dakikada, bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Lugano'ya yapılan pozisyonda, penaltıyı gole çeviren Cavani, Uruguay'ı 1-0 öne geçirdi.

26. dakikada Campbell'ın uzaktan vuruşu, Muslera'nın koruduğu kale direğini sıyırarak auta çıktı.

İlk yarı Uruguay'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinciyi yarıda, 2014 Dünya Kupası'nın şu ana kadarki en büyük sürprizi gerçekleşti.

54. dakikada yapılan ortada, topla buluşan Cempbell, düzgün bir vuruşla skoru 1-1'e getirdi.

Beraberlik golünün hemen arkasından, bu kez 57. dakikada kazanılan serbest vuruşta, arka direkte topla buluşan Duarte'nin kafa vuruşuyla Kosta Rika 2-1 öne geçti.

Uruguay oyunda baskısını artırmaya çalışırken, 84. dakikada Marco Urena'nın golü, Kosta Rika'yı 3-1 öne geçirdi.

90. dakikada Uruguay'da Maxi Pereria, rakibine yaptığı hareketle turnuvanın ilk kırmızı kartını gördü.
 

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmazken, Kosta Rika, 2014 Dünya Kupası'ndaki ilk sürprizi gerçekleştirerek, Uruguay'ı 3-1 yendi.

 

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Dünya Kupası'nın ilk büyük sürprizi Kosta Rika'dan: 1-3

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