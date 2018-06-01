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BBC Türkçe

Dünya Kupası'nın forma şampiyonu Nijerya

Nijerya, Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'nın favori ekiplerinden biri olmasa da, takımın forması taraftarların gözdesi oldu. Nijerya Futbol Federasyonu, üç milyon forma siparişi aldıklarını söyledi.

01 Haziran 2018 21:12

Nijerya, Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'nın favori ekiplerinden biri olmasa da, takımın forması taraftarların gözdesi oldu.

Nijerya Futbol Federasyonu, üç milyon forma siparişi aldıklarını söylerken, taraftarlar Nike'ın Londra'daki en büyük mağazasında, Nijerya formasını satın alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

65 sterline (400 TL) satılan formalar Nike'ın internet sitesi konulmasından kısa süre sonra da tükendi.

Geçen Şubat'ta gözler önüne çıkan formanın tanıtımında modelik yapan oyuncular arasında Arsenalli Alex Ivobi ve Leicester City'den Wilfried Ndidi de vardı.

Tasarımın, kartal kanadından ilham alan siyah-beyaz kolları ve yeşil gövdesiyle Nijerya'nın 1994'te giydiği formaya göndermede bulunularak hazırlandığı belirtildi.

Deplasman formasının da klasik yeşil çizgili formanın "rafine bir hali" olduğu kaydedildi.

Nijerya'nın Cumartesi günü Wembley Stadı'nda İngiltere'yle yapacağı hazırlık maçında yeni formalarla sahaya çıkması bekleniyor.

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