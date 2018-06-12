Dünya Kupası'nı kaçıran futbolculardan oluşan en iyi 11

Rusya'da düzenlenecek olan FIFA 2018 Dünya Kupası 14 Haziran Perşembe günü başlıyor.

Dünyanın en büyük turnuvasını birçok yıldız futbolcu kaçıracak. Kimisi sakatlığı yüzünden, kimisi teknik direktör kararıyla, kimisi de ülkesi turnuvaya katılamadığı için Dünya Kupası'nda yer alamayacak.

İşte o isimler:

-Gianluigi Buffon (İtalya)





-Antonio Valencia (Ekvator)

-Leonardo Bonucci (İtalya)

-Virgil van Dijk (Hollanda)

-David Alaba (Avusturya)

-Naby Keita (Gine)

-Arturo Vidal (Şili)

-Gareth Bale (Galler)

-Arjen Robben (Hollanda)

-Alexis Sanchez (Şili)

-Aubameyang (Gabon)