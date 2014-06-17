Grup ilk maçları tamamlanıyor, ikinci maçlar başlıyor

Dünya Kupası’na bugün 3 maçla devam edilecek. H Grubu’nda Belçika Cezayir ile saat 19:00’da karşılacakken, Rusya ile Güney Kore saat 01:00’de mücadele edecekler. Belçika-Cezayir ve Rusya-Güney Kore maçlarıyla Dünya Kupası’nda gruplarda ilk maçlar tamamlanırken, saat 22:00’de başlayacak Brezilya-Meksika karşılaşması ile gruplardaki ikinci maçlar başlayacak.

Dünya Kupası’nda bugün 3 karşılaşma oynanacak.

Günün dikkat çeken en önemli maçında Brezilya ile Meksika karşılacak. Cüneyt Çakır 1974’te Almanya’da organize edilen Dünya Kupası’nda Doğan Babacan’ın ardından görev yapan ilk Türk hakem olacak.

İşte günün maçları:

Brezilya - Meksika

Brezilya ile Meksika 2014 FIFA Dünya Kupası A Grubu ikinci maçıyla birlikte tarihlerinde 39. kez karşı karşıya gelecek.

Fortaleza kentindeki 60 bin 348 kişi kapasiteli Castelao Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Türk hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Norveçli Sven Oddvar Moen ise maçın dördüncü hakemliğini üstlenecek.

İki ülke milli takımları arasında bugüne dek yapılan 38 maçın 22'sini Brezilya kazanırken, Meksika ise 10 karşılaşmadan galip ayrıldı. Altı karşılaşma ise berabere sonuçlandı. "Sambacılar"ın attığı 71 gole, Meksika 36 golle karşılık verdi.

Dünya kupalarında 4. randevu

Brezilya ile Meksika, Dünya Kupası finallerinde 4. kez karşılaşacak.

İki milli takım arasında Dünya Kupası gruplarında yapılan 3 maçı da Brezilya kazanırken, Meksika rakibine gol bile atamadı. Brezilya, bu 3 maçta 11 gol atıp, kalesinde gol görmedi.

İlk olarak Brezilya'da düzenlenen 1950 Dünya Kupası'nda yapılan maçta ev sahibi Brezilya, rakibini 4-0 mağlup etti.

İki takım arasındaki ikinci randevu ise 1954 İsviçre'de oldu. "Sambacılar", bu maçı da 5-0 kazandı.

Brezilya ile Meksika arasında 1962 Şili'de yapılan son maçı da Brezilya 2-0 kazanarak, rakibine dünya kupalarında şans tanımadı.

Resmi maçlarda beraberlik yok

Brezilya ile Meksika, resmi maçlarda 16 kez karşı karşıya geldi.

Bu 16 randevuda da beraberlik sonucu çıkmazken, Brezilya 9, Meksika ise 7 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 16 maçta "Sambacılar" 30, Meksika ise 17 gol attı.

Bu arada iki takım son olarak 19 Haziran 2013'te FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda kozlarını paylaştı. Bugünkü maçın yapılacağı Fortaleza kentinde oynanan karşılaşmayı Brezilya 2-0 kazandı.

40 yıl sonra bir ilk: Cüneyt Çakır

2014 Dünya Kupası A Grubu’nda oynanacak Brezilya-Meksika müsabakasını Cüneyt Çakır yönetecek.

İki takım da ilk maçlarını kazanmıştı. FIFA’nın internet sitesinden yapılan duyuruya göre tecrübeli hakem, 17 Haziran saat 22.00’de Castelao Stadı’ndaki mücadelede düdük çalacak.

Çakır, daha önce 2014 FIFA Dünya Kupası elemeleri, 2012 FIFA Kulüp Dünya Kupası ile 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda maç yönetmişti.

Deneyimli isim, 1974’te Almanya’da organize edilen Dünya Kupası’nda Doğan Babacan’ın ardından aynı kategoride görev yapan ilk Türk hakem olacak.

Belçika – Cezayir

Brezilya 2014 Dünya Kupası H Grubu'nun ilk maçı bu akşam saat 19:00'da grubun favorisi Belçika ve Cezayir arasında oynanacak. Belçika'ya baktığımızda turnuvanın gediklilerinden olduğunu görüyoruz. Cezayir ise bu turnuvayla birlikte tarihindeki 4. kez Dünya Kupası'na katılma başarısı göstermiş olacak.

Belçika Milli Takımı, Dünya Kupası'nın tecrübeli ülkelerinden biri. Daha önce 11 kez katıldığı turnuvada toplam 36 maç yaptı. Bu maçlardan 10'unu kazandı, 17'sinden mağlubiyetle ayrıldı, 9 kez de eşitliği bozamadı. Turnuvaya son olarak 2002'de katılan Belçika, Dünya Kupası tarihi boyunca 46 gol attı, kalesinde ise 63 gol gördü. Belçika, Dünya Kupası'ndaki en iyi derecesini 1986 Meksika'da dördüncü olarak elde etti. Belçika, Dünya Kupası tarihinde Afrika ülkeleriyle 2 kez karşılaşırken, rakiplerine mağlup olmadı.



Cezayir, 4. kez katılıyor





Cezayir Milli Takımı, Dünya Kupası finallerine daha önce 3 kez katıldı. Kuzey Afrika ülkesi, 1982'de İspanya'da katıldığı ilk Dünya Kupası'nda büyük bir sürprize imza attı. Kupaya, Batı Almanya'yı 2-1 mağlup ederek başlayan Cezayir, ikinci maçında Avusturya'ya 2-0 mağlup oldu. Cezayir, son maçında Şili'yi 3-2 yenmesine rağmen averaj eksiğiyle elendi.



Sonraki iki turnuvası Meksika 1986 ve Güney Afrika 2010'un grup maçlarında galibiyet sevinci yaşayamayan Cezayir, 1982'de olduğu gibi ilk turda turnuvaya veda etti. Cezayir, Dünya Kupası'nda yaptığı 9 maçta 2 galibiyet, 5 mağlubiyet, 2 de beraberlik aldı. Kuzey Afrika ekibi, Dünya Kupası'ndaki son galibiyetini 24 Haziran 1982'de 3-2'lik skorla Şili karşısında elde etti.



Cezayir, toplam 3 kez katıldığı Dünya Kupası'nda Avrupa ekipleriyle 6 kez karşı karşıya geldi. Bu 6 karşılaşmanın sadece birinde galip gelen ve 1982'de Batı Almanya'yı 2-1 mağlup eden 'Çöl Tilkileri', 3 mağlubiyet alıp, 2 kez de berabere kaldı. Bu maçlarda 3 gol atan Cezayir, kalesinde 8 gol gördü.

Nasıl katıldılar?

Afrika Elemeleri’nde ikinci turu Mali, Ruanda ve Benin’in önünde zirvede tamamlayan Cezayir, üçüncü turda Burkina Faso ile karşılaştı. Halilhodzic’in ekibi deplasmanda 3-2 yenildiği rakibini sahasında 1-0’la geçti ve adını Dünya Kupası’na yazdıran taraf oldu.

Rusya - Güney Kore

2014 Brezilya Dünya Kupası H Grubu'nda, iki zorlu ekip Rusya ve Güney Kore'nin oynayacağı maç öncesi iki takımın da istatistikleri bir hayli ilginç. Dünya Kupası'nda 3. kez boy gösterecek olan Rusya, tarihinde ikinci kez bir Asya takımıyla karşılaşacak.

Rusya, Portekiz'in de bulunduğu eleme grubunda kayda değer bir performans sergileyerek 1 puan fark ile grup lideri olarak Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. İki takım, daha önce yalnızca 1 kez karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz yıl Dubai'de oynanan söz konusu hazırlık karşılaşması Rusya'nın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Dünya Kupası'na 3. kez katılan Rusya, Güney Kore ile yapacağı maçla finallerdeki 7. maçını yapacak. Rusya ile Güney Kore, bu karşılaşma ile 2014 FIFA Dünya Kupası H Grubu ilk maçıyla tarihlerinde ilk kez resmi olarak karşı karşıya gelecek.

Ruslar, Dünya Kupası'nda yaptıkları 6 maçta 2 galibiyet, 4 mağlubiyet alırken, 11 gol attı, 10 gol da yedi. Bu arada Rusya, Dünya Kupası'nda daha önce bir kez Asya temsilcileri ile karşılaştı. Ruslar, Japonya ile yaptığı bu maçı kaybetti.

Sovyetler Birliği'nin ayrılmasının ardından, 1994 ve 2002 yıllarında olmak üzere iki kez Dünya Kupası'na katılan Rusya, bu iki turnuvada da gruptan çıkma başarısı gösteremedi. Rusya, Portekiz'in de bulunduğu eleme grubunda kayda değer bir performans sergileyerek 1 puan fark ile grup lideri olarak Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

Nasıl geldiler?

Avrupa elemelerinde F Grubu’nu zirvede tamamlayan Rusya’nın grupta oynadığı maçlar şu şekilde; Rusya 2-0 Kuzey İrlanda

Güney Kore Dünya Kupası'na 9. kez katılıyor

Asya temsilcisi, kupalarda yaptığı 28 maçta sadece 5 galibiyet alırken, 8 beraberlik elde etti ve 15 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Güney Kore, 15 gol atarken, kalesinde 28 gol gördü. Bu arada Güney Kore, Dünya Kupası'nda Avrupa temsilcileriyle 19 maç yaptı. Bunların 4'ünde galip gelen Güney Kore, 10 kez mağlup oldu, 5 kez de berabere kaldı.

Güney Kore, Dünya Kupası tarihinde en iyi sonucunu 2002 yılında elde etti. Bu turnuvayı 4. sırada tamamlayan Güney Kore, Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselmeyi başaran ilk Asya temsilcisi olmayı başardı.

Güney Kore, bundan önce katıldığı son 3 Dünya Kupası'nda da ilk maçlarını kazanma başarısı gösterdi. Asya temsilcisi 2002 yılında Portekiz'i 1-0, 2006 senesinde Togo'yu 2-1 ve 2010 yılında Yunanistan 2-1'lik skorlar ile mağlup etmeyi başardı.

Nasıl katıldılar?

Güney Kore Milli Takımı Brezilya biletini Asya elemeleri dördüncü tur A Grubu’nu İran’ın ardında ikinci sırada tamamlayarak aldı.