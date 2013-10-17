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Spor

Dünya Kupası'nda seri başları belirlendi

Futbolun beşiği İngiltere gelecek yıl Brezilya'da yapıacak olan Dünya Kupası'nda sekiz seri başından biri olamayacak

17 Ekim 2013 23:12

2014 turnuvası için hangi takımların seri başı olacağı FIFA'nın en son dünya sıralamasında belirlendi.
İngiltere son galibiyetle 17'den 10. sıraya yükseldi.
Ancak, grup maçlarında üst sıralarda ülkelerinden biriyle karşılaşmak zorunda.
2010 yılındaki turnuvanın ikincisi olan Hollanda ve 2006'yı kazanan İtalya da seri başı olamadı.
Ama futbolunun yönetim organı tarafından Perşembe günü açıklanan sıralama ardından İsviçre, Belçika ve Kolombiya seri başı.
 

Büyük takımlar ayrı tutuluyor

 
Ev sahibi Brezilya ve kalan ilk yedi sıradaki ülke gelecek yıl turnuvanın grup aşamasında birbirlerinden ayrı tutulacaklar.
Uruguay'ın yeri gelecek ay Ürdün'e karşı oynayacakları play-off maçına bağlı.
Turu geçemezler ise, Hollanda, İtalya'nın önünde seri başı olacak.
FIFA sıralaması büyük turnuvalardaki performans yerine son sonuçlara ağırlık verilerek hazırlanıyor.
Bu yüzden, Hollanda ile İtalya dünya futbolunun diğer geleneksel güçlerinden ayrı tutulma şansını kaçırıyor.
Ancak herhangi biri için Fifa sıralamalarında ani bir düşüş olmazsa, Hollanda, İtalya ve İngiltere'nin yüksek rütbeli Avrupa ülkeleri olarak ayrı tutulmaları muhtemeldir.
İspanya sıralamanın zirvesindeki yerini korudu.
İkinci sırada Almanya, üçüncü sırada ise Arjantin var.

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