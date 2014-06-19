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Spor

Dünya Kupası'nda kullanılan spreyin bileşenleri öğrenildi

Hakemlerin serbest atışlarda topun ve savunma oyuncularının yerini sabitlemek için kullandığı sprey, Dünya Kupası'nın en faydalı yeniliklerinden biri olarak belirdi

19 Haziran 2014 16:25

Dünya Kupası maçlarında kullanılan ve hakemlerin serbest atışlarda topun ve savunma oyuncularının yerini sabitlemek için kullandığı sprey, Dünya Kupası'nın en faydalı yeniliklerinden biri olarak belirlendi. Belli bir süre sonra eriyerek yok olan spreyin neden yapıldığı, bilim insanlarının da tartışma konusu oldu. 

Yaklaşık bir dakika içinde yok olan sprey Arjantin'de ortaya çıkarken, birkaç yıldır Amerikan ve Kanada futbol liglerinde de kullanılıyor. Dünya Kupası'ndan ilk kez denenen sprey Reuters'ın haberine göre eski bir futbolcu olan Arjantinli gazeteci Pablo Silva'nın buluşu.

Al Jazeera’de yer alan habere göre, Reuters'a konuşan Silva, "Geçmişteki bir şampiyonluk maçında 1-0 yenik durumdaydık ve 88. dakikada serbest vuruş kazandık. Şutu çekerken savunma sadece üç metre gerideydi ve hakem hiç müdahalede bulunmadı. Maçı kaybettikten sonra bu konuda bir şey yapmamız gerektiğine karar verdim" ifadesini kullandı. Silva'nın mucidi olduğu sprey ilk kez 2008'de Los Andes ve Chacarita Jr. arasında oynanan maçta kullanıldı.

Resmi adı '9:15 Fairplay' olan sprey, serbest vuruşlarda top ile savunma oyuncularının oluşturduğu barajın arasında bulunması gereken 9.1 metrelik mesafeyi koruyor. CNN'e konuşan Profesyonel Hakemler Organizasyonu Geliştirme Müdürü Paul Rejer, 'eriyen spreyin fazlasıyla yararlı olduğunu' belirtti.

 

İçeriğinde neler var?

 

Tıraş köpüğüne benzeyen uçucu sprey; butan, izobutan, propan içeriyor. Aynı zamanda köpükleşmeyi sağlayacak bir madde, su ve diğer kimyasallar da karışımda yer alıyor. Sıkıldığı zaman basıncı azalan karışım genişleyerek yayılıyor. Yaklaşık bir dakika sonra butan buharlaşıyor ve geride su ve tortu kalıyor.

Dünya Kupası buharlaşan spreyin yanı sıra birçok yeniliğe tanık oldu. İlk vuruşunu dış iskelet kullanan felçli bir çocuğun yaptığı kupada, yeni gol çizgisi teknolojisi ve en gelişmiş futbol topu da ilk kez görücüye çıktı.

 

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