Dünya Kupası'nda köprü faciası



Brezilyalı yetkililerin verdiği bilgiye göre henüz inşası tamamlanmamış olan köprünün çökmesi nedeniyle en az 2 kişi öldü, 19 kişi de yaralandı. Köprüden dev bir parçanın bilinmeyen bir sebepten ötürü blok halinde çöktüğü, bir otobüsün ön kısmı, bir otomobil ve park halindeki iki inşaat makinesinin enkazın altında kaldığı kaydedildi.

Kurtarma ve enkaz çalışmaları devam ederken, köprü enkazının altında kalan otomobilin içinde kaç kişinin olduğu ise henüz belirsizliğini koruyor.

İtfaiye ekiplerinin verdiği bilgiye göre ön kısmı enkaz altında kalan otobüsten 13 kişi sağ kurtarılırken, hayatını kaybeden iki kişiden birinin otobüsün şoförü olduğu belirtildi.

Globo televizyon kanalına konuşan bir görgü tanığı "Sanki deprem oluyor gibiydi, bir anda yer deli gibi sarsılmaya başladı" açıklamasını yaparken, ardından köprünün sağır edici bir gürültüyle çöktüğünü kaydetti.

Çöken köprü Dünya Kupası maçlarının oynandığı Mineirao Stadyumu'ndan yaklaşık 5 kilometre mesafede bulunuyor. Kent yönetiminden bir yetkili köprünün inşasının temmuz ayı sonunda tamamlanmasının planlandığını kaydetti. Köprünün etrafındaki inşaat iskelelerinin kaza öncesinde kaldırılmış olduğu ifade edildi. Köprü hızlı otobüslerin geçişi için kullanılacaktı.