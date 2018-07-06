Dünya Kupası'nda ilk yarı finalist Fransa

Fransa, Uruguay'ı Varane ve Griezmann'ın golleriyle 2-0 yenerek Dünya Kupası'nda yarı finale kalan ilk takım oldu. Rakibi TSİ 21:00'de başlayacak Brezilya-Belçika maçının galibi olacak.

Niznhy Novgorod kentinde oynanan maçta, Antoine Griezmann'ın kullandığı serbest vuruşu kafayla gole çeviren Raphael Varane, 40. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.

Sakatlığı yüzünden golcü oyuncusu Edinson Cavani olmadan sahaya çıkan Uruguay, Martin Cacares ile serbest vuruştan gole yaklaştı, ancak Fransız kaleci LLoris muhteşem bir kurtarışla topu çıkarttı. Diego Godin ise dönen topu gole çeviremedi.

İkinci yarı, Fransa'nın üstün oyunuyla başlarken, Griezmann'ın 61. dakikada yaklaşık 20 metreden yaptığı vuruşu, Fernando Muslera elinden kaçırdı ve top kaleye yönelince skor 2-0 oldu.

Uruguay takımı, stadda çoğunluğu oluşturan taraftarlarının desteğiyle farkı kapatmaya çalıştı, ancak ciddi bir tehdit oluşturamadılar.

1998'deki Dünya Kupası şampiyonluğunu tekrarlamak isteyen Fransa, St Petersburg'da salı günü oynanacak finalde Brezilya-Belçika maçının galibiyle karşılaşacak.