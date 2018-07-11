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Spor

Dünya Kupası'nda günün programı

Dünya Kupası'nda son finalist belli oluyor

11 Temmuz 2018 16:44

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan, 11 Temmuz Çarşamba günü yarı finalin başlayacağı maçla devam edecek.

Günün tek maçında çeyrek finalde ev sahibi Rusya'yı eleyen Hırvatistan, İsveç'i eleyen İngiltere ile karşılaşıyor. Luzhniki Stadı'nda oynanacak ve saat 21:00'de başlayacak mücadeleyi Türk hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcıları ise Bahattin Duran ile Tarık Ongun olacak.

İşte yarı final eşleşmeleri:

Fransa 1-0 Belçika (10 Temmuz Salı)
Hırvatistan - İngiltere (11 Temmuz Çarşamba)

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