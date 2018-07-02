Dünya Kupası'nda günün programı

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan, 2 Temmuz Pazartesi günü son 16 turunda oynanacak 2 maçla devam edecek.

Günün ilk maçında İsviçre, Sırbistan ve Kosta Rika'nın bulunduğu E Grubu'nu lider tamamlayan Brezilya; İsveç, Güney Kore ve Almanya'nın bulunduğu F Grubu'nu averaj farkıyla liderliği kaçırıp İsveç'in ardından ikinci sırada tamamlayan Meksika ile karşılaşıyor. Samara Arena'da oynanacak mücadele saat 17:00'de başlayacak.

Günün ikinci ve son maçında ise İngiltere, Tunus ve Panama'nın bulunduğu G Grubu'ndan lider çıkan Belçika; Kolombiya, Senegal ve Polonya'nın bulunduğu H Grubu'ndan Kolombiya'nın ardından ikinci sırada çıkan Japonya karşılaşıyor. Rostov Arena'da oynanacak olan karşılaşma saat 21:00'de başlayacak.

Son 16 turunda oynanan ve oynanacak maçların tamamı şöyle:

30.06.18 / 17:00 | Fransa 4-3 Arjantin

30.06.18 / 21:00 | Uruguay 2-1 Portekiz

1.07.18 / 17:00 | İspanya 1-1 Rusya (Penaltılarda 3-4 Rusya kazandı)

1.07.18 / 21:00 | Hırvatistan 1-1 Danimarka (Penaltılarda 3-2 Hırvatistan kazandı)

2.07.18 / 17:00 | Brezilya - Meksika

2.07.18 / 21:00 | Belçika - Japonya

3.07.18 / 17:00 | İsveç - İsviçre

3.07.18 / 21:00 | Kolombiya - İngiltere