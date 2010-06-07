T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Dünya Kupası'nda FIFA'dan prezervatif yardımı

FIFA, Dünya Kupası finalleri boyunca AIDS ile mücadele kapsamında milyonlarca prezervatif dağıtıp, HIV'e karşı eğitici mesajlar verecek.

07 Haziran 2010 03:00

T24 - Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Dünya Kupası finalleri boyunca AIDS ile mücadele kapsamında milyonlarca prezervatif dağıtıp, HIV'e karşı eğitici mesajlar verecek.

FIFA’dan dün yapılan açıklamada, bir ay sürecek Dünya Kupası boyunca, 9 ev sahibi kentteki taraftar parklarında, milyonlarca prezervatifin dağıtılacağı medikal merkezler oluşturulacak, buradaki dev ekranlarda HIV’e karşı bilgilendirici mesajlar yayınlanacak.

50 milyonluk nüfusunun en az 5,7 milyonunda AIDS vakası görülen ve bu rakamla dünyadaki en fazla AIDS’li vatandaşa sahip ülke olan Güney Afrika’da, her gün ortalama bin insan ölüyor.

AIDS gibi birçok toplumsal soruna futbolla çözüm bulmaya çalışan FIFA’nın "Umut İçin Futbol (Football for Hope)" kampanyası etkinlikleri kapsamında, daha birçok bilinçlendirme etkinlikleri yer alacak.




ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24