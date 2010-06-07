Dünya Kupası'nda FIFA'dan prezervatif yardımı

T24 - Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Dünya Kupası finalleri boyunca AIDS ile mücadele kapsamında milyonlarca prezervatif dağıtıp, HIV'e karşı eğitici mesajlar verecek.



FIFA’dan dün yapılan açıklamada, bir ay sürecek Dünya Kupası boyunca, 9 ev sahibi kentteki taraftar parklarında, milyonlarca prezervatifin dağıtılacağı medikal merkezler oluşturulacak, buradaki dev ekranlarda HIV’e karşı bilgilendirici mesajlar yayınlanacak.



50 milyonluk nüfusunun en az 5,7 milyonunda AIDS vakası görülen ve bu rakamla dünyadaki en fazla AIDS’li vatandaşa sahip ülke olan Güney Afrika’da, her gün ortalama bin insan ölüyor.



AIDS gibi birçok toplumsal soruna futbolla çözüm bulmaya çalışan FIFA’nın "Umut İçin Futbol (Football for Hope)" kampanyası etkinlikleri kapsamında, daha birçok bilinçlendirme etkinlikleri yer alacak.









