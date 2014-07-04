Dünya Kupası'nda çeyrek final zamanı

2014 Dünya Kupası'nda çeyrek final karşılaşmaları bugün oynanacak iki karşılaşma ile başlıyor

Günün ilk maçı Almanya ile Fransa arasında saat 19.00'da başlayacak.

Turnuvaya evsahipliği yapan Brezilya ise saat 23.00'te Kolombiya ile karşı karşıya gelecek.

Almanya-Fransa

2014 Dünya Kupası çeyrek finalinde eşleşen Fransa ile Almanya, tarihlerinde 26. kez karşı karşıya gelecek.



İki ülkenin aralarında oynadığı 25 maçta, Fransa'nın galibiyet sayılarında üstünlüğü bulunuyor. Fransa'nın 11 galibiyetine Almanya 8 galibiyetle karşılık verdi, 6 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Fransa bu maçlarda rakip filelere 41 gol gönderdi, Almanya 42 gol kaydetti.

Maçın hakemi Arjantinli Pitana

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Maracana Stadı'nda TSİ 19.00'da oynanacak çeyrek final karşılaşmasında, Arjantinli hakem Nestor Pitana düdük çalacak. Pitana'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Hernan Maidana ve Juan Pablo Belatti yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise İsveç'ten Jonas Eriksson üstlenecek.

1986'dan sonra ilk kez

Fransa ile Almanya, Dünya Kupası tarihinde 4. kez birbirlerine rakip oldu. İki takım turnuvada ilk olarak 1958 yılında karşı karşıya geldi. İsveç'te düzenlenen Dünya Kupası'nın üçüncülük maçında kozlarını paylaşan takımlar arasında gülen taraf, 6-3'lük skorla Fransa oldu.

İspanya 1982 yarı finalinde rakibini penaltılarla saf dışı bırakan Almanya, Meksika 1986 yarı finalinde ise 2-0 ile üstünlük kurmayı başardı.

Çeyrek finale nasıl geldiler?

E Grubu'nu 7 puanla İsviçre'nin önünde lider bitiren Fransa, zorlanmadan ikinci tura yükseldi. Grupta Honduras'ı 3-0, İsviçre'yi 5-2 yenen, Ekvador ile 0-0 berabere kalan "Horozlar", ikinci turda Nijerya'yı 2-0'lık skorla eledi.



Şu ana kadar 10 gol atıp 2 gol yiyen Fransa'da Karim Benzema, attığı 3 golle takımın en skorer oyuncusu oldu.

Almanya, G Grubu'nda Portekiz'i 4-0, ABD'yi 1-0 mağlup ederken, Gana ile 2-2 berabere kaldı ve 7 puanla liderliği elde etti.



İkinci turda ise Cezayir'i uzatmalarda 2-1 ile geçen Almanlar, şimdiye kadar 9 gol atıp 3 gol yedi. Thomas Müller, 4 golle Almanya'nın en üretken ismi olarak göze çarptı.

Brezilya-Kolombiya

2014 Dünya Kupası çeyrek finalinde eşleşen Brezilya ile Kolombiya, tarihlerinde 26. kez karşılaşacak.

İki Güney Amerika temsilcisinin daha önceki karşılaşmalarında, Brezilya'nın galibiyet sayılarında Kolombiya'ya karşı kurduğu üstünlük göze çarpıyor.

"Sambacılar"ın 15 galibiyetine karşı Kolombiya yalnızca 2 galibiyet alabildi, 8 mücadelede eşitlik bozulmadı. Brezilya bu karşılaşmalarda 55 gol attı, Kolombiya ise 11 gol kaydetti.

Maçı İspanyol Carballo yönetecek

Brezilya'nın Fortaleza şehrindeki Castelao Stadı'nda oynanacak çeyrek final mücadelesi TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşmayı İspanyol hakem Carlos Velasco Carballo yönetecek. Carballo'nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Roberto Alonso Fernandez ve Juan Yuste yapacak. Maçın dördüncü hakemliğini ise Norveçli Svein Oddvar Moen üstlenecek.

Dünya Kupası'nda hiç karşılaşmadılar

Brezilya ile Kolombiya, tarihlerinde 10 kez elemelerde karşılaşırken, Dünya Kupası finallerinde ilk defa birbirlerine rakip oldu.

"Copa America"da 10, özel maçlarda ise 5 kez mücadele eden iki ülke arasındaki son 10 yıldır oynanan 4 maç da beraberlikle sona erdi. Son olarak 14 Kasım 2012'de özel maçta karşılaşan iki takım, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Çeyrek final yolu

A Grubu'nda yaptığı 3 maç sonunda 7 puan toplayan Brezilya, averajla Meksika'nın önünde lider olarak ikinci tura yükseldi.

Grupta Hırvatistan'ı 3-1, Kamerun'u 4-1 yenen "Sambacılar", Meksika ile 0-0 berabere kaldı. İkinci turda Şili'yi penaltılarla deviren Brezilya, 8 gol atıp, 3 gol yedi. Brezilya'nın turnuvadaki en golcü oyuncusu, rakip fileleri 4 kez havalandıran Neymar oldu.

C Grubu'nda 3'te 3 yaparak 9 puan toplayan Kolombiya, Yunanistan'ı 3-0, Fildişi Sahili'ni 2-1 ve Japonya'yı 4-1 yendi. İkinci turda Uruguay'ı 2-0 mağlup eden Kolombiya, 11 gol atıp, 2 gol yedi.



Kolombiya adına 5 gol üreten James Rodriguez, Dünya Kupası gol krallığında ilk sırada yer alıyor.