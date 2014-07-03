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Spor

Dünya Kupası'nda Brezilya ile karşılaşacak olan Kolombiya'da alkol yasağı

Kolombiya hükümeti, Brezilya maçı öncesinde ülke genelinde alkol satışını yasakladı

03 Temmuz 2014 22:35

Dünya Kupası’nda cuma günü Brezilya ile karşılaşacak Kolombiya’da hükümet ülke genelinde içki satışını yasakladı. Maçın oynanacağı gün resmi dairelerin ve bankaların tatil edileceği, hastanelerin, doktorların izinlerinin iptal edileceği ve polislerin teyakkuzda olacağı açıklandı. 

Zafer Atamer’in Hürriyet’te yer alan haberine göre, Kolombiya'nın başkenti Bogota'da 1600 polisin görev yapacağı belirtildi. Hükümet yetkilileri, Kolombiya milli takımının Uruguay ile oynadığı ve elediği maçtan sonra ülkede yaşanan sevinç gösterilerine 3200 kişinin katıldığını ve 35 kişinin ciddi derecede yara aldığını ve durumlarının ağır olduğu için bir daha böyle bir olay ile karşılaşmak istemedikleri için bu tarz bir sıkı önlem aldıklarını belirttiler.

 

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