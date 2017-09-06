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Spor

Dünya Kupası'nda Avrupa elemeleri play-off kurası 17 Ekim'de

İSTANBUL (DHA) - 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde play-off maçlarının kura çekimi, 17 Ekim'de gerçekleştirilecek

06 Eylül 2017 15:22

İSTANBUL (DHA) - 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri\'nde play-off maçlarının kura çekimi, 17 Ekim\'de gerçekleştirilecek. Türkiye\'nin de yer aldığı elemelerin play-off kurası, İsviçre\'nin Zürih kentinde 17 Ekim Salı günü TSİ 15.00\'te çekilecek. Takımlar, kura çekiminde FIFA\'nın 16 Ekim\'de açıklayacağı dünya sıralamasına göre iki torbaya ayrılacak. Açıklanacak klasmanda, en iyi sıralamaya sahip 4 ülke, kuraya birinci torbadan dahil olacak. Elemelerde 9 grubu ilk sırada tamamlayacak takımlar, Rusya\'da düzenlenecek Dünya Kupası\'na doğrudan katılma hakkı kazanacak. Gruplarda en iyi ikinciler arasına giren 8 takım ise play-off maçlarına çıkacak. Kasım ayının
ikinci haftasında çift maç üzerinden oynanacak play-off turundan galip ayrılan 4 ekip daha Dünya Kupası\'na gitmeyi hak kazanacak.
 

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