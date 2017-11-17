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Spor

Dünya Kupası'nda 25 orta hakem görev yapacak

Dünya Kupası'nda görev yapacak hakemler açıklandı FIFA kokartlı hakemlerimiz Cüneyt Çakır, Bahattin Duran ve Tarık Ongun Rusya'daki 2018 FIFA Dünya Kupası'nda görev alacak İstanbul (DHA) - FIFA'nın Zürih'teki merkezinde yapılan toplantıda Dünya Kupası'n

17 Kasım 2017 15:26

Dünya Kupası\'nda görev yapacak hakemler açıklandı

FIFA kokartlı hakemlerimiz Cüneyt Çakır, Bahattin Duran ve Tarık Ongun Rusya\'daki 2018 FIFA Dünya Kupası\'nda görev alacak

İstanbul (DHA) - FIFA\'nın Zürih\'teki merkezinde yapılan toplantıda Dünya Kupası\'nın hakem listesi belirlendi.
Avrupa kıtasından 9 isim arasında Cüneyt Çakır da yer aldı. Avrupa\'dan ayrıca Björn Kuipers (NED), Gianluca Rocchi (ITA), Damir Skomina (SVN), Jonas Eriksson (SWE), Antonio Mateu Lahoz (ESP), Szymon Marciniak (POL), Felix Brych (GER) ve Milorad Mazic (SRB) Dünya Kupası\'nda görev yapacak.

Toplam 25 hakemden diğer isimler şöyle:

Asya (4)
Ravshan Irmatov (UZB), Alireza Faghani (IRN), Nawaf Shukralla (BHR), Ryuji Sato (JPN).

Afrika (3)
Bakary Gassama (GAM),  Janny Sikazwe (ZAM), Gehad Grisha (EGY)

Kuzey Amerika  (3)
Mark Geiger (USA), Joel Aguilar (SLV), César Ramos (MEX)

Güney Amerika  (5)
Sandro Ricci (BRA), Néstor Pitana (ARG), Wilmar Roldán (COL), Enrique Cáceres (PAR), Julio Bascuñán (CHI)

Avusturalya (1)
Matt Conger (NZL)

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