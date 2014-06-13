Dünya Kupası'nda 2. gün: İspanya sahne alıyor

Brezilya'nın dün Dünya Kupası'nın açılışını Hırvatistan karşısında aldığı 3-1'lik galibiyetle yapmasının ardından bugün gözler üç önemli maça çevrildi.

Son şampiyon İspanya ve Hollanda 2010 Dünya Kupası finalini bu kez Brezilya'nın Salvador şehrindeki Fonte Nova stadında tekrarlayacak. Dört yıl önceki kupa finalinde İspanya Hollanda'yı uzatma dakikalarında 1-0 yenerek ilk Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaşmayı başarmıştı. Dört yıl önceki Dünya Kupası'nda 5 gol atarak takımının en skorer oyuncusu olan Wesley Sneijder ise Hollanda'nın en önemli silahı. Sneijder'in orta sahadaki yaratıcılığı Robin van Persie'nin hücum hatlarındaki etkinliğini de belirleyecek.

Ancak İspanya - Hollanda maçından önce günün açılışı Kamerun ve Meksika arasında oynanacak olan A Grubu maçıyla yapılacak. Meksika, Samuel Eto'o'lu Afrika temsilcisini tarihinde ilk kez yenme amacıyla sahaya çıkacak. Günün kapanışı ise, Şili-Avustralya maçı ile gerçekleşecek.

Dünya Kupasında bugün oynanacak maçlar:

Meksika - Kamerun

Başlama saati: TSİ 19:00

Yer: Natal şehri, Arena Das Dunas

İspanya - Hollanda

Başlama saati: TSİ 22:00

Yer: Salvador şehri, Arena Fonte Nova

Şili - Avustralya

Başlama saati: TSİ 01:00

Yer: Cuiaba şehri, Arena Pantanal

BBC Türkçe