T24 LogoT24 Logo
Spor

Dünya Kupası'nda 2. gün: İspanya sahne alıyor

Brezilya’da gerçekleşen 2014 Dünya Kupası bugün oynanacak üç maçla devam ediyor

13 Haziran 2014 16:36

Brezilya'nın dün Dünya Kupası'nın açılışını Hırvatistan karşısında aldığı 3-1'lik galibiyetle yapmasının ardından bugün gözler üç önemli maça çevrildi.

Son şampiyon İspanya ve Hollanda 2010 Dünya Kupası finalini bu kez Brezilya'nın Salvador şehrindeki Fonte Nova stadında tekrarlayacak. Dört yıl önceki kupa finalinde İspanya Hollanda'yı uzatma dakikalarında 1-0 yenerek ilk Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaşmayı başarmıştı. Dört yıl önceki Dünya Kupası'nda 5 gol atarak takımının en skorer oyuncusu olan Wesley Sneijder ise Hollanda'nın en önemli silahı. Sneijder'in orta sahadaki yaratıcılığı Robin van Persie'nin hücum hatlarındaki etkinliğini de belirleyecek.

Ancak İspanya - Hollanda maçından önce günün açılışı Kamerun ve Meksika arasında oynanacak olan A Grubu maçıyla yapılacak. Meksika, Samuel Eto'o'lu Afrika temsilcisini tarihinde ilk kez yenme amacıyla sahaya çıkacak. Günün kapanışı ise, Şili-Avustralya maçı ile gerçekleşecek.

Dünya Kupasında bugün oynanacak maçlar:

Meksika - Kamerun

Başlama saati: TSİ 19:00

Yer: Natal şehri, Arena Das Dunas

 

İspanya - Hollanda

Başlama saati: TSİ 22:00

Yer: Salvador şehri, Arena Fonte Nova

 

Şili - Avustralya

Başlama saati: TSİ 01:00

Yer: Cuiaba şehri, Arena Pantanal

BBC Türkçe

ETİKETLER

brezilyahollandadünya kupasıfifa 2014turnuvafutbolmaç

İlgili Haberler

Brezilya açılış maçında samba yaptı: 3-1

2014 Dünya Kupası'nın evsahibi Brezilya, Sao Paulo'daki Arena Corinthias'da ağırladığı Hırvatistan'ı Neymar (2) ve Oscar'ın attığı gollerle 3-1 mağlup etti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24