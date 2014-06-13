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Spor

Brezilya açılış maçında samba yaptı: 3-1

2014 Dünya Kupası'nın evsahibi Brezilya, Sao Paulo'daki Arena Corinthias'da ağırladığı Hırvatistan'ı Neymar (2) ve Oscar'ın attığı gollerle 3-1 mağlup etti

13 Haziran 2014 03:42

FIFA 2014 Dünya Kupası'nın açılış maçında, A Grubu'nda yer alan evsahibi Brezilya ve Hırvatistan karşı karşıya geldi.

Brezilya mücadeleye Cesar, Dani Alves, David Luiz, Thiago Silva, Marcelo, Paulinho, Luiz Gustavo, Hulk, Oscar, Neymar, Fred'le başlarken, Hırvatistan ise Pletikosa, Srna, Corluka, Lovren, Vrsaljko, Modric, Rakitic, Perisic, Brozovic, Olic, Jelavic on biriyle sahaya çıktı.

Karşılaşmanın 11. dakikasında, Hırvatistan'ın sol kanattan geliştirdiği atakta, içeriye yapılan ortada Marcelo'nun ters vuruşuyla Hırvatistan 1-0 öne geçti. 

29. dakikada sahneye Barcelona'nın süper yıldızı Neymar çıktı. Ceza sahası dışında topla buluşan Neymar, uzaktan çektiği şutla, Brezilya'ya eşitliği getiren golü attı. 

71. dakikada Fred'in yere düştüğü tartışmalı pozisyonda, Jahon Hakem Nishimura, penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktaya gelen Neymar, kaleci Pletikosa'nın müdahalesine rağmen topu filelere gönderdi ve Brezilya'yı 2-1 öne geçirdi. 

90. dakikada ani gelişen Brezilya atağında Oscar, ceza sahası dışından vurduğu şutla Brezilya'nın 3-1 öne geçmesini sağladı.

Karşılaşmada başka gol olmazken, Brezilya, Dünya Kupası açılış maçında, Hırvatistan'ı 3-1 mağlup etti.

 

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