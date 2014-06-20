Dünya Kupası’na katılan en pahalı 10 takımın toplam değeri 4 milyar Euro

Brezilya’da düzenlenen Dünya Kupası‘nda mücadele eden takımların kadro değerleri belirlendi. Turnuvanın en pahalı takımı 617 milyon Euro ile İspanya. Boğaları 547 milyon Euro ile Almanya ve 467 milyon Euro ile ev sahibi Brezilya takip ediyor.

Mackolik.com’un haberine göre, turnuvaya katılan en pahalı 10 takımın toplam değeri 4 milyar Euro’ya yaklaşırken, 32 takımın 23 kişilik kadrolarının ortalama değeri 193 milyon Euro’nun üstüne çıkıyor.

Turnuvanın en genç ve en yaşlı takımları

Kadroların yaş ortalamalarına bakıldığında 2014 Dünya Kupası’nın en yaşlı ilk altı takımının Arjantin (28,9) ile Uruguay, Portekiz, Yunanistan, İran ve Honduras (28,5) olduğu görülüyor. En genç takımlarda ise ilk üçü Gana (25,7) ile Belçika ve Güney Kore (26) alıyor.

Turnuvanın en değerli oyuncuları

Lionel Messi 125 milyon Euro’luk değeri ile kupanın en değerli oyuncusu olurken, Messi’yi 105 Milyon Euro ile Cristiano Ronaldo ve 65 Milyon Euro ile Edinson Cavani takip ediyor. Mesut Özil ise 45 Milyon Euro’luk değeri ile 11’inci sırada bulunuyor. Turnuvaya Süper Lig’den katılan oyuncuların en değerlisi ise Galatasaray’ın 16 milyon Euro’luk yıldızı Wesley Sneijder oldu.

En yaşlı futbolcu Mondragon

2014 Dünya Kupası’nın en yaşlı oyuncusu Türkiye’deki sporseverlerin yakından tanıdığı bir isim. Uzun yıllar boyunca Galatasaray’ın kalesini koruyan 43 yaşındaki Faryd Mondragon, görev verildiği takdirde Kolombiya formasıyla sahada olacak. En genç oyuncu Kamerunlu Fabrice Olinga Essono ise 18 yaşında böylesi önemli bir organizasyonda yer almanın mutluluğunu yaşayacak.

Brezilya’da Spor Toto Süper Lig’de forma giyen tanıdık isimler de yer alıyor. Bu oyunculardan en pahalısı Hollanda’nın yıldızlarından Wesley Sneijder. 16 milyon Euro’luk Sneijder’i 15’er milyon Euro’luk değerleri ile Fernando Muslera ve Emmanuel Emenike ile 11 Milyon Euro’luk Raul Meireles takip ediyor. Süper Lig’de top koşturanlar arasında Brezilya’ya giden değeri en düşük oyuncu ise 700 bin Euro ile Konyaspor’un 34 yaşındaki Yunan golcüsü Theofanis Gekas.