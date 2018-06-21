"Dünya Kupası'na ihtiyacı yok; en iyisi Messi"

Eski Arjantinli oyuncu Hernan Crespo İzlanda maçında kaçırdığı penaltı sonrası ağır eleştiriler alan Lionel Messi'ye destek verdi.

Crespo, Messi'nin tüm zamanların en büyük oyuncusu kabul edilmesi için Dünya Kupası kazanmaya ihtiyacı olmadığını söyledi.

14 sezondur formasını giydiği Barcelona ile 32 kupa ve 5 Altın Top ödülü kazanan Lionel Messi'ye yönelik en büyük eleştiri Arjantin milli takımı ile büyük bir kupa kucaklayamaması.

1 kez Dünya Kupası, 2 kez de Copa Amerika finali oynamasına karşın kupası olmayan Messi'ye yönelik eleştiriler İzlanda maçında kaçırdığı penaltı sonrası daha da yoğunlaştı.

Ancak yıldız oyuncuya destek verenler de var. Onlardan biri de eski Arjantinli forvet Hernan Crespo. Futbol tarihinin hiç Dünya Kupası kazanamamış birçok büyük oyuncuyla dolu olduğunu hatırlatan Crespo; "Messi inanılmaz bir oyuncu. Onu izlemek gerçekten büyük bir keyif.

Dünya Kupası'nı kazanmayı hak ediyor. Ancak Messi'nin tüm zamanların en büyük oyuncusu kabul edilmesi için Dünya Kupası kazanması gerektiğine inanmıyorum" dedi.

Messi'nin özellikle orta sahalarında büyük sorunlar yaşadıkları bir dönemde milli formayı giydiğini vurgulayan Crespo; "Messi şu anda dünyadaki en önemli oyuncu. Ona yeterince yardım edemediğimiz için üzgünüm. Hiçbir zaman Maradona kadar takım arkadaşlarından yardım almadı.

Dünya Kupası'nı kazanmayı her şeyden çok istiyor. Bu da onu baskı altına almış olabilir" diye konuştu.