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Ekonomi
Deutsche Welle

Dünya Kupası Twitter'a yaradı

Sosyal medya platformu Twitter, Dünya Kupası'nda hem kullanıcı sayısını hem de gelirini artırdı. Twitter'ın borsadaki değeri ikiye katlandı.

30 Temmuz 2014 15:54

Twitter, haziran ayı sonunda biten ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. Twitter'in bu çeyrekteki geliri 312 milyon doları buldu. Rakam, geçen yılın aynı döneminde 233 milyon dolarda kalmıştı. Twitter, gelirinin büyük kısmını mobil reklamlardan elde etti. İkinci çeyrekte aktif kullanıcı sayısı da dörtte birlik bir artışla 271 milyonu aştı.

Twitter'ın başarısında Dünya Kupası boyunca birçok milli oyuncunun resmi kişisel hesabından yaptığı paylaşımlar etkili oldu. Futbol dünyasının yıldızları Twitter üzerinden özel fotoğraflarını yolladı.

"Twitter'ı daha geniş kitlelere sevdirebileceğimize eminiz" diyen Twitter Başkanı Dick Costolo, kullanıcı sayısına yalnızca son 3 ay içinde 16 milyon kişinin daha eklendiğine dikkat çekti. Costolo böylece son 5 çeyrekteki en güçlü artışın kaydedildiğini vurguladı.

Kullanıcı sayısı arttıkça gelir tırmanıyor

İkinci çeyrekteki başarı 2014 tahmini cirosunun da yükseltilmesine neden oldu. Daha önce 1,25 milyar dolar olan ciro beklentisi 1,33 milyar dolar olarak düzeltildi.

Uzmanlar, kullanıcı sayısı ile sosyal medya platformlarının elde ettikleri gelir arasındaki yakın bağa işaret ediyor. Kullanıcı sayısı arttıkça sosyal medyanın belirlediği reklam tarifesi de artıyor. Facebook, ikinci çeyrekte kullanıcı sayısını 40 milyon artırarak 1,32 milyar sayısına ulaştı; aynı dönemde elde ettiği gelir ise 791 milyon dolar oldu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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SosyalTwitter Dünya KupasıDünya KupasıTwitterTwitter Başkanı Dick CostoloDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/NHBK

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