Dünya kupası tarihine geçen 'enler'

İSTANBUL,(DHA)

2018 FIFA Dünya Kupası öncesinde kırılmayı bekleyen birçok yeni rekor var. Kupada yer alan en yaşlı oyuncu tanıdık bir isim Galatasaray\'ın eski kalecisi Faryd Mondragon (43) iken, Rusya\'da düzenlenecek dünya kupasında bu rekor bir başka kaleci Mısırlı Essam El-Hadary\'e (45) geçecek gibi görünüyor. Dünya kupasına en çok katılan takım Brezilya olurken, kupayı en çok ülkesine götüren takım yine sambacılar oldu.

Rusya\'nın ev sahipliği yapacağı 21\'inci dünya kupası öncesi kupa tarihine damga vurmuş \'kupanın enleri\' şu şekilde:

Bir Dünya Kupası\'nda en çok gol atan futbolcu: Just Fontaine (Fransa) 13 gol 1958 Dünya Kupası

İlk Gol: Lucien Laurent (Fransa)

En çok kart gören futbolcu: Zinedine Zidane (Fransa) 4 sarı kart 2 kırmızı kart

En yaşlı futbolcu: Faryd Mondragon (Kolombiya) 43 yıl 3 gün 1982 Dünya Kupası

En genç futbolcu: Norman Whiteside (Kuzey İrlanda) (17 yıl 41 gün) 1982 Dünya Kupası

En çok şampiyon olan teknik direktör: 1934 Dünya Kupası ve 1938 Dünya Kupası Vittoria Pozzo (İtalya)

Final oynayıp hiç kazanamayan ülke: Hollanda 3 kez

En çok şampiyon olan futbolcu: Pele 3 kez

Bir maçta en çok gol atan futbolcu: Oleg Salenko (Rusya) 5 gol

En düşük seyircili maç: 1930 Dünya Kupası Romanya-Peru 300 taraftar

En yüksek seyircili maç: 1950, Brezilya:1 - Uruguay:2 199.854 kişi

En yüksek seyircili final maçı: 1986 Dünya Kupası Arjantin-Batı Almanya

Gol atan en yaşlı futbolcu: Roger Milla (Kamerun) 42 yıl 39 gün

Gol atan en geç futbolcu: Pele 1958 Dünya Kupası Brezilya-Galler 17 yaş 239 gün

En çok Dünya Kupası\'na katılan futbolcular: Antonio Carbajal (Meksika), Lothar Matthaus (Almanya), Gianluigi Buffon (İtalya) (5 kez)

En genç kaptan: 1990 Dünya Kupası ABD\'li Tony Meola 21 yaş 109 gün

En çok gol atılan maç: Avusturya-İsviçre 7-5 1954 Dünya Kupası

En çok gol atan futbolcu: Miroslav Klose (Almanya) 16 gol

En az gol atarak gol kralı olan futbolcu: Garrincha (Brezilya) 4 gol

En çok maçta forma giyen futbolcu: 25 maç Lothar Matthaus (Almanya)

En çok gol atılan Dünya Kupası: 1998 Fransa, 2014 Brezilya (171 gol)

Bir maçta en çok gol atan takım: 1982 Dünya Kupası Macaristan 10-1 El Salvador

1954 Dünya Kupası Macaristan 9-0 Güney Kore

1974 Dünya Kupası Yugoslavya 9-0 Zaire

En çok şampiyon olan takım: Brezilya

En çok maç kazanan takım: Brezilya

En çok final oynayan ülkeler: Almanya 8 kez

Finalde en çok kaybeden ülke: Almanya - 4 kez

En çok maç oynayan takım: Almanya - 106 karşılaşma

En hızlı hat-trick yapan: Laszlo Kiss Macaristan-El Salvador 1982 Dünya Kupası 69, 72, 76\'ncı dakikalarda

Birbirleriyle en fazla maç yapan takımlar: İsveç - Brezilya (7 kez)

Finalde en çok karşılaşan takımlar: Arjantin-Almanya (3 kez)

En çok sarı kartın çıktığı maç: 2006 Dünya Kupası Portekiz-Hollanda 16 sarı kart

En yaşlı şampiyonluk yaşayan oyuncu: 1982 Dünya Kupası Dino Zoff İtalya 40 yaşında

En çok sarı kart gören ülke: Arjantin 107

En çok kırmızı kart gören ülke: Arjantin 10

Dünya Kupası\'nda kendi kalesine ilk gol atan: 1938 Dünya Kupası Almanya-İsviçre (İsviçreli Ernst Lötscher)

Dünya Kupası\'nda ilk penaltı golü: 1930 Dünya Kupası Meksika-Arjantin (Meksikalı Manuel Rosas)

Dünya Kupası\'nda iki farklı ülke formasıyla gol atan tek futbolcu: Robert Prosinecki (1990\'da Yugoslavya formasıyla Birleşik Arap Emirlikleri\'ne, 1998\'de ise Hırvatistan ile Jamaika\'ya gol atmıştır)

RUSYA 2018\'E GELİNCE...

Rusya\'da düzenlenecek dünya kupasına katılan ülkeler arasından bir değerlendirme yapıldığında ise şu bilgiler elde ediliyor:

En Yaşlı Oyuncu

Essam El Hadar - Mısır - 45 Yaşında

En Genç Oyuncu

Daniel Arzani - Avustralya - 19 Yaşında

En Çok Milli Olan Oyuncu

Rafa Marquez - Meksika - 1468 Dakika

En Çok Gol Atan

Thomas Müller - Almanya - 10

En Az Gol Yiyen Kaleci

Manuel Neuer - Almanya (13 maçın 7\'sinde gol yemeden tamamladı.)

En Çok Kart Gören Oyuncu

Rafael Marquez (Meksika-6 sarı 1 kırmızı kart)

Kendi Liginden Milli Takıma En Çok Oyuncu Çağıran Ülke

İngiltere - 23

En Çok Futbolcu Gönderen Takım

Manchester City -16

En Çok Futbolcu Gönderen Ülke

İngiltere

En Çok Futbolcu Gönderen Lig

İngiltere Premier Ligi 107

En Yüksek Yaş Ortalaması

Kosta Rika - 29.6

En Genç Yaş Ortalaması

Nijerya - 25.9

2018\'DE EN PAHALI TAKIM FRANSA

2018 FIFA Dünya Kupası\'nda en değerli kadroya sahip takım 1.08 milyar Euro ile Fransa olurken, Panama ise 8.43 milyon Euro ile piyasa değeri en düşük takım oldu.

Öte yandan dünya yıldızları Messi, Neymar ve Ronaldo\'nun toplam değeri 9 ülkenin toplam oyuncu değerinden yüksek.

(FOTOĞRAFLI)

(Araştırma: İbrahim Alioğlu, Buse Nur Arslanoğlu, Fatih Uzuner, Doğanay Yavuz)



