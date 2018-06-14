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Spor

Dünya Kupası statlarının uzaydan görünümü

Dünya Kupası maçlarının oynanacağı statlar uzaydan görüntülendi

14 Haziran 2018 16:36

FIFA 2018 Dünya Kupası bugün (14 Haziran Çarşamba) başlıyor. Maçların oynanacağı stadyumların uzaydan çekilen görüntüleri dikkat çekiyor.

İşte Dünya Kupası'nda yer alacak stadyumların uzaydan görünümleri:

Ekaterinburg Arena Kapasite: 35,696


Fisht Stadium Kapasite: 41,200


Kaliningrad Stadium Kapasite: 35,212

Kazan Arena Kapasite: 45,379


Luzhniki Stadium Kapasite: 81,000


Mordovia Arena Kapasite: 44,442


St Petersburg Stadium Kapasite: 64,287


Rostov Arena Kapasite: 45,000


Samara Arena Kapasite: 44,918


Spartak Arena Kapasite: 45,630


Volgograd Arena Kapasite: 45,000


Nizhny Novgorod Stadium Kapasite: 44,899

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