Dünya Kupası statlarının uzaydan görünümü

FIFA 2018 Dünya Kupası bugün (14 Haziran Çarşamba) başlıyor. Maçların oynanacağı stadyumların uzaydan çekilen görüntüleri dikkat çekiyor.
İşte Dünya Kupası'nda yer alacak stadyumların uzaydan görünümleri:
Ekaterinburg Arena Kapasite: 35,696
Fisht Stadium Kapasite: 41,200
Kaliningrad Stadium Kapasite: 35,212
Kazan Arena Kapasite: 45,379
Luzhniki Stadium Kapasite: 81,000
Mordovia Arena Kapasite: 44,442
St Petersburg Stadium Kapasite: 64,287
Rostov Arena Kapasite: 45,000
Samara Arena Kapasite: 44,918
Spartak Arena Kapasite: 45,630
Volgograd Arena Kapasite: 45,000
Nizhny Novgorod Stadium Kapasite: 44,899