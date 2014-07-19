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Dünya

'Dünya Kupası stadyumları evsizlere açılsın'

Brezilya'da protesto gösterileri eşliğinde düzenlenen Dünya Kupası'nın ardından boş stadyumların geleceğiyle ilgili ilginç bir öneri geldi

19 Temmuz 2014 18:15

Dünya Kupası 2014'ün bitmesiyle 1week1project ekibi, Brezilya'daki stadyumların programlarına yeni bir kullanım eklenmesi önerisini getirdi. Ekib, stadyumların Brezilya'daki evsizlere açılmasını talep etti.

Arkitera.com'un haberine göre "Ekibin 29. projesi Dünya Kupası'ndan sonra, çok büyük bütçelerle yenilenen ve inşa edilen stadyumların kullanılabilirliğini arttırmayı hedefliyor. Yapılan araştırmalara göre Brezilya'da 5.2 milyonkonut eksiği bulunuyor. Ekip de 105 m2'lik prefabrik konut birimleriyle hem stadyumların kupalar dışındaki kullanımını arttırıyor, hem de oynanan maçların getirdiği finansman ile konutların maliyetini çıkarıyor" denildi.  

Ekip, 105 metrekarelik prefabrik birimlerinin stadyumlara nasıl yerleştirileceğine dair görselleri kendi facebooksayfasından tanıttı. Ekibe göre evsizlere ev olabilecek 
12 stadyumun 8'i kupa dışında da yoğun olarak kullanılıyor. Ancak 4'ü , Arena das Dunas, Arena Amazonia, Nacional Stadium ve Arena Pantanal  proje için uygun.

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