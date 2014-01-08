Dünya Kupası şöleni Brezilya'dan, maskotu 'Fuleco' Çin’den

Futbolseverlerin merakla beklediği, gelecek yaz Brezilya'da düzenlenecek olan 2014 Dünya Kupası için hazırlıklar son sürat devam ediyor.

Kupanın resmi maskotu Fuleco the Armadillo'nun üretimini ise, ihaleyi kazanan ve Çin'de faaliyetlerini sürdürüren Tongchuang oyuncak firması gerçekleştiriyor.

Geçtiğimiz ay 500 binlik ilk partiyi kupanın düzenleneceği Brezilya'ya gönderen firma, ikinci partinin üretimine de başladı.

Fabrika yöneticisi Yu Renjun, üretimin Nisan ayına kadar süreceğini açıkladı.

FIFA'ya göre maskotun ismi 'Fuleco', 'futbol' ve 'ekoloji' kelimelerinin bir araya gelmesiyle hayat bulmuş.

Armadillo ise, tehlike hissettiğinde, düşmanlarından korunmak için bir top şeklini almasıyla bilinen bir hayvan türü.

Brezilya'da düzenlenecek 2014 Dünya Kupası, 12 Haziran'da Sao Paolo'da ev sahibi Brezilya ve Hırvatistan milli takımlarının mücadelesiyle başlayacak.

Turnuva, 13 Temmuz tarihinde oynanacak final karşılaşmasıyla 'dünyanın en büyüğü'nün belirlenmesiyle sona erecek.

2006 yılında Almanya'da düzenlenen ve İtalya'nın kazandığı Dünya Kupası'nın maskotu 'Goleo' isimli bir aslandı.

2010 yılında Güney Afrika'da düzenlenen ve İspanya'nın kazandığı son Dünya Kupası'nın maskotu ise 'Zakumi' isimli bir leopardı.